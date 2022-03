Fin de l'état d'urgence sanitaire : les syndicats craignent que le réseau de la santé s'effondre

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement Legault aime parler de « refonder » le réseau de la santé et des services sociaux, mais il risque plutôt de s'effondrer si on laisse tomber toutes les mesures de soutien qui ont accompagné l'état d'urgence sanitaire depuis maintenant deux ans. Pour la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ et la FIQP, le SQEES-FTQ, le SCFP, l'APTS, la FP-CSN et le SPGQ, il est urgent d'implanter des mesures permanentes à la fois pour reconnaître les efforts des travailleuses et travailleurs dans les deux dernières années et pour viser l'attraction et la rétention du personnel dans le futur.

Le gouvernement met fin à l'urgence sanitaire et donc aux mesures COVID implantées durant la pandémie dans les prochaines semaines. Ces mesures servaient aussi au maintien du réseau. Le gouvernement mettra donc fin à l'arrêté ministériel qui permettait aux employeurs de restreindre les conditions de travail du personnel, mais aussi aux mesures incitatives pour reconnaître les efforts du personnel. En agissant trop vite, les organisations syndicales craignent que le gouvernement accentue une vague de départ dans le réseau et cause une nouvelle multiplication de bris de services à la population.

« Avant d'aller de l'avant et de mettre fin aux mesures incitatives, le gouvernement doit réfléchir à l'effet que cela aura sur le personnel. Les travailleuses et travailleurs sont à bout de souffle après avoir lutté pendant deux ans contre la pandémie. On a déjà bien du mal à attirer et retenir le personnel dans le réseau, mettre fin rapidement aux mesures incitatives n'aiderait en rien. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'engager des discussions avec nous pour une meilleure transition et pour identifier des solutions permanentes pour mieux appuyer le personnel du réseau », indiquent les représentantes et représentants de la FSSS-CSN, de la FSQ-CSQ, de la FIQ et de la FIQP, du SQEES-FTQ, du SCFP, de l'APTS, de la FP-CSN et du SPGQ.

Les organisations syndicales demandent de plus au gouvernement de revoir à la hausse les allocations kilométriques pour le personnel du réseau qui doit utiliser leur véhicule pour accomplir leur fonction. La hausse récente du prix de l'essence devient une contrainte financière importante pour le personnel visé, dans un contexte de manque de personnel.

Sources : FSSS-CSN, FSQ-CSQ, FIQ, SQEES-FTQ, SCFP, APTS, FP-CSN, SPGQ

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Hubert Forcier -- FSSS-CSN (514-209-3311), Liliane Côté -- FIQ (418-953-3025), Maude Messier -- FSQ-CSQ (514 213-0770), Sébastien Goulet -- SCFP (438 882-3756), Benoit Hamilton -- SQEES-FTQ (514-347-9836), Mathieu Le Blanc -- APTS (514-609-2906), Thierry Larivière -- FP-CSN (514-966-4380), Nathalie Côté -- SPGQ (418 254-7892)