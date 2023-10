Filière des communications quantiques - Appui de 4 M$ à Numana pour mettre en place un banc d'essai

MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un appui de 4 millions de dollars à Numana pour la mise en place, dès 2024, d'un banc d'essai de communication quantique à Montréal et à Québec. Cette initiative est évaluée à près de 8,3 millions de dollars.

Il s'agit de la deuxième phase de développement d'un projet qui vise l'établissement d'un réseau transquébécois de communication quantique. La première phase s'est amorcée à Sherbrooke, dans DistriQ, Zone d'innovation quantique.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

À Montréal, le projet sera réalisé en collaboration avec un partenaire principal, TELUS, qui fournira un accès à son réseau de fibre optique et cellulaire 5G ainsi que son expertise en matière de télécommunications. À Québec, l'Institut national d'optique (INO) apportera son savoir-faire technologique en optique-photonique. Numana en assurera la coordination.

Ce banc d'essai permettra aux entreprises et aux chercheurs d'accomplir des travaux de recherche et de développement technologiques. À terme, ce projet vise le déploiement d'une filière des communications quantiques au Québec, l'adoption de protocoles de communication sécurisés à haute performance dans tous les secteurs de l'économie et la mise en place d'un réseau de télécommunication transquébécois prêt pour les communications de l'avenir.

Citation :

« La boucle de communication quantique de Numana, c'est un grand pas pour permettre la création d'un réseau unique au Canada. Cette initiative vient réaffirmer la position du Québec comme acteur important dans les domaines de la quantique et des télécommunications, une excellente nouvelle pour l'écosystème en place. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Organisme à but non lucratif fondé en 2007, Numana contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. L'organisme se décrit comme un catalyseur d'écosystèmes technologiques.

L'appui du gouvernement s'ajoute au montant de 2,5 millions de dollars qui a été accordé à Numama pour la première étape de développement du réseau.

Avec la création des zones d'innovation DistriQ et Technum Québec, et plus de 200 millions de dollars investis en quantique depuis 2019, le Québec est en train de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine à l'échelle mondiale.

