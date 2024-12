Figurant parmi le premier 5 % à l'échelle mondiale, Astronergy a obtenu la notation Or d'EcoVadis sur le plan de la portée du groupe

HANGZHOU, Chine, 9 décembre 2024 /CNW/ - Astronergy, nom complet Chint New Energy Technology Co.,Ltd., a reçu une médaille d'or pour le groupe décernée par EcoVadis, ce qui place l'entreprise parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées à l'échelle mondiale dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits de la personne, de l'éthique et de l'approvisionnement durable, qui sont les quatre thèmes principaux de l'évaluation EcoVadis, soulignant les principales mesures ESG de l'entreprise dans l'industrie photovoltaïque.

EcoVadis est un fournisseur renommé de notation universelle de la durabilité, qui évalue plus de 75 000 entreprises de plus de 200 industries qui s'engagent à assurer un approvisionnement responsable tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'évaluation la plus complète et la plus approfondie, les évaluations au niveau du groupe d'EcoVadis couvrent toutes les filiales nationales et étrangères d'une entreprise.

En tant que première entreprise de l'industrie photovoltaïque à recevoir la cote Or d'EcoVadis au niveau du groupe en 2024, l'exploitation quotidienne d'Astronergy répond pratiquement à la stratégie de développement durable publiée par l'entreprise en 2023. En tant qu'entreprise du secteur des énergies nouvelles, elle assume sa responsabilité environnementale, incarnant sa vision de créer un monde durable et carboneutre avec l'énergie solaire et continuant de faire appel à plus de gens ensemble pour créer un monde plus vert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575213/image_1.jpg

SOURCE Astronergy

PERSONNE-RESSOURCE : Jianwei Chen, [email protected]