HANGZHOU, Chine, 31 octobre 2024 /CNW/ - Astronergy est fière d'annoncer le lancement de sa campagne de marque 2024, sur le thème « Le solaire ensemble, pour un monde vert ». La campagne de cette année se concentre principalement sur la stratégie de mondialisation d'Astronergy.

En octobre 2023, Astronergy a dévoilé pour la première fois sa campagne de marque annuelle intitulée « De zéro à zéro », qui met en avant l'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur des pratiques durables.

La campagne de marque d'Astronergy 2024 a débuté par la diffusion d'une toute nouvelle vidéo d'entreprise présentant les avantages et les réalisations d'Astronergy en matière de recherche et développement, de développement durable et de vision globale.

Cette campagne n'est pas simplement une activité de promotion de la marque, mais un appel clair à l'action pour créer un avenir plus durable. À travers une série d'événements, dont l'Astronergy Factory Tour (AFT), une vidéo inspirante sur le18e anniversaire, une journée portes ouvertes pour les médias et la présentation de projets mondiaux, Astronergy invite les acteurs mondiaux de l'industrie solaire à entrer en contact et à collaborer. Des clients aux fournisseurs, des experts de l'industrie aux amis des médias, l'entreprise cherche à forger des partenariats fructueux dans le cadre d'une vision commune du développement durable.

Au fil des ans, Astronergy a repoussé les limites de l'innovation technologique afin de proposer des modules toujours plus performants.

Le passage de la technologie TOPCon 3.0 à la technologie TOPCon 4.0 a permis d'atteindre un rendement de 27,17 %. En proposant des technologies de pointe telles que le SMBB, le ZBB, le film de réfléchissement de la lumière, les plaquettes rectangulaires de grande taille, l'IA, etc., Astronergy garantit des performances et une fiabilité exceptionnelles de ses produits. D'ici le 31 mai 2024, les livraisons mondiales de modules de la société atteindront 100 GW, soutenues par 11 bases de production dans le monde entier.

Astronergy appelle les particuliers, les entreprises solaires et les communautés solaires du monde entier à se joindre à cette campagne. Pour plus d'informations sur la campagne et les événements à venir, rendez-vous sur https://www.linkedin.com/company/astronergy-solar/ .

