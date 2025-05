Aucune barre omnibus, aucune limite : Astronergy présente les innovations solaires alimentées par le ZBB à Munich

MUNICH, 14 mai 2025 /CNW/ - Au salon Intersolar Europe 2025, Astronergy a réaffirmé son leadership en matière d'innovation solaire et de collaborations internationales en lançant des modules de pointe dotés d'une technologie de cellules solaires de type n qui vient d'être mise à niveau et des produits solaires sans barre omnibus (ZBB), ainsi que des partenariats stratégiques qui renforcent son empreinte européenne.

Une photo du kiosque d’Astronergy au salon Intersolar Europe 2025. Une photo de l’ASTRO N7 au salon Intersolar Europe. Le chef mondial de la gestion technique des produits explique les technologies de base de l’ASTRO N7 aux visiteurs.

Conçus pour des performances de niveau supérieur dans divers scénarios d'application, les modules phares ASTRO N7 et N7s de l'entreprise étaient au centre de l'attention. Grâce à la technologie TOPCon 5.0 nouvelle génération d'Astronergy, ces modules offrent davantage d'efficacité, de meilleurs coefficients de température et un rendement optimisé du coût actualisé de l'électricité.

La gamme ASTRO N7 et N7s intègre la technologie de cellule ZBB exclusive d'Astronergy, qui remplace les barres omnibus traditionnelles du côté avant par des structures de contact invisibles de pointe, maximisant ainsi l'absorption de la lumière, réduisant les pertes dues à l'ombrage et améliorant l'esthétique et la fiabilité globales des modules.

La technologie ZBB, l'une des plus avant-gardistes de l'industrie, représente un progrès clé dans l'architecture des cellules solaires, soutenant une métallisation plus mince, un meilleur captage du courant et un risque plus faible de microfissures. En combinant les technologies ZBB et TOPCon 5.0, Astronergy offre une solution de nouvelle génération qui répond à la demande croissante pour une efficacité élevée et une durabilité à long terme, en particulier dans des conditions de terrain difficiles.

Les produits ASTRO N7s se sont notamment démarqués par leurs performances électriques et leur durabilité mécanique exceptionnelle. Les produits ont récemment réussi les tests rigoureux de charge mécanique élevée de TÜV NORD et les tests d'impact de grêle HW4 de TÜV Rheinland, ce qui valide leur fiabilité dans des conditions météorologiques extrêmes -- un avantage clé pour les marchés d'Europe et les régions de haute latitude.

« Intersolar Europe nous a permis de démontrer comment nos technologies se traduisent par une résilience dans le monde réel et une valeur pour la clientèle, a déclaré Isabella Ni, directrice générale du marketing mondial chez Astronergy. Grâce à TOPCon 5.0 et aux conceptions ZBB de pointe, nous offrons des solutions intelligentes, efficaces et durables pour accélérer la décarbonisation mondiale. »

Les accords-cadres d'Astronergy avec d'importants partenaires en Europe ont également été une étape importante franchie lors de l'événement, marquant l'expansion de son empreinte commerciale sur le marché nordique élargi et d'autres régions d'Europe. Ces partenariats témoignent de l'engagement continu d'Astronergy à adapter des solutions aux besoins régionaux et à nouer des partenariats durables à travers le continent.

Le kiosque visuellement saisissant d'Astronergy a attiré des milliers de visiteurs, avec des présentations de produits en direct et des séances d'information dirigées par des experts qui lui ont valu les éloges des professionnels de l'industrie comme des médias. Grâce à sa présence sur les marchés solaires et à sa participation à des initiatives européennes comme SolarPower Europe et SSI, Astronergy continue de s'imposer comme un partenaire mondial de choix, offrant une technologie photovoltaïque d'avenir soutenue par une fiabilité éprouvée.

