SHANGHAI, 18 juin 2025 /CNW/ - En tant que fournisseur mondial de modules solaires de premier rang, Astronergy a fait une forte impression au salon SNEC 2025, en présentant ses produits innovants, en renforçant sa présence mondiale et en recevant une reconnaissance soutenue de la part du secteur.

Des produits innovants

Les visiteurs observent de près les modules photovoltaïques exposés au stand d’Astronergy au salon SNEC 2025. Photo de groupe des représentants d’Astronergy et de l’EPC espagnol GES Seimsa après la signature du premier accord de coopération au monde pour le produit ASTRO N8.

Lors du salon SNEC 2025, Astronergy a dévoilé son portefeuille avancé comprenant les séries ASTRO N7 et N7s, deux modules TOPCon à barre de charge nulle (ZBB). Ces modules intègrent la technologie de pointe TOPCon 5.0.

La structure ZBB améliore la durabilité mécanique en minimisant les risques de microfissures des cellules, ce qui reflète les solides capacités d'Astronergy en matière de fabrication intelligente et d'automatisation industrielle. Ensemble, ces innovations permettent d'obtenir un rendement de conversion supérieur, une puissance accrue et une fiabilité exceptionnelle à long terme, des facteurs clés pour réduire le coût levélisé de l'énergie (LCOE) pour les projets commerciaux et à l'échelle des services publics.

En complément de cette gamme, Astronergy a présenté les modules ultra-haute puissance ASTRO N7 Pro et ASTRO N8 Pro, qui intègrent l'architecture avancée des cellules en demi-coupe et la technologie multi-busbar. Cette avancée en matière de fabrication améliore la tolérance à l'ombrage et réduit les risques de hotspot, ce qui permet aux modules de plus de 700 W de plus de 800 W d'offrir des rendements énergétiques plus élevés et une plus grande durabilité dans des conditions environnementales diverses et difficiles.

Reconnaissance mondiale et développement des partenariats

L'engagement indéfectible d'Astronergy en faveur de la qualité de ses produits a été récompensé par de nombreux prix prestigieux décernés par l'industrie. La série ASTRO N7 a reçu le prix « Overall Highest Achiever » décerné par le Renewable Energy Test Center (RETC) après avoir excellé dans une gamme complète de tests rigoureux, notamment les cycles thermiques, le gel de l'humidité et la résistance à la dégradation induite par le potentiel (PID).

De plus, Astronergy a reçu pour la neuvième fois consécutive le titre de Kiwa PVEL TOP Performer, ce qui témoigne d'une excellence et d'une fiabilité constantes des produits depuis de nombreuses années.

Au cours du salon, Astronergy a également signé un important accord de coopération stratégique avec des partenaires espagnols, renforçant ainsi sa présence et sa collaboration sur le marché européen. L'entreprise continue d'accélérer sa croissance mondiale, en se développant rapidement dans des régions clés telles que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, avec l'appui d'équipes de service locales et d'une gestion agile de la chaîne d'approvisionnement.

En tant que membre principal du groupe CHINT, Astronergy a souligné son rôle intégral au sein d'un écosystème de chaîne industrielle complète qui couvre la production, le stockage et les solutions de gestion intelligente de l'énergie. Cette plateforme complète permet à Astronergy de fournir des solutions complètes d'énergie propre à l'échelle mondiale, soutenant ainsi la transition énergétique dans le monde.

Grâce à ses technologies de pointe, à ses partenariats mondiaux de confiance et à sa fiabilité éprouvée à long terme, Astronergy continue d'être un partenaire fiable et innovant, moteur de la transformation mondiale en matière d'énergie propre.

