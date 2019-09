Fiers de pouvoir dire merci aux médecins du Canada pour 50 années remarquables

Tous les jours, partout au pays, les médecins canadiens prennent soin de leurs patients de manière remarquable : ils changent des vies.

Une employée de MD tient d'ailleurs à exprimer sa gratitude aux médecins qui ont sauvé la vie de son fils quand il avait à peine trois mois :

« Je voudrais remercier du fond du cœur les médecins du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario pour le traitement et les bons soins qu'ils ont prodigués à mon fils et à ma famille, indique Rebecca Ford, coordonnatrice du développement organisationnel chez MD. Quand mon fils a été admis à l'unité des soins intensifs, il était gravement déshydraté et il a fallu lui administrer d'urgence une perfusion intraosseuse pour stabiliser son état. Après une batterie de tests et plusieurs nuits blanches, on a fini par lui diagnostiquer une allergie grave aux protéines du lait de vache. Il n'est pas facile d'apprendre que son enfant de trois mois devra vivre avec une allergie qui pourrait avoir de sérieuses conséquences pour lui. Mais grâce à la planification, aux conseils et au suivi du personnel du Centre, mon fils est maintenant un petit garçon de quatre ans et demi en santé qui n'a aucune allergie ou intolérance - il avale tout le fromage et le lait que sa mère veut bien lui donner!

Nous sommes fiers de dire merci aux médecins du Canada

« Nous sommes conscients que les médecins rendent possibles certains des moments les plus marquants de notre vie, soutient Brian Peters, président et chef de la direction de Gestion financière MD. Nous sommes fiers de nos 50 ans d'expérience à servir les médecins à toutes les étapes de leur vie et de leur carrière, des études à la retraite. Inspirés par leur dévouement au bien-être de leurs patients, nous continuons de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Bien des choses ont changé depuis 1969, mais une chose demeure : l'engagement de MD d'agir dans l'intérêt supérieur des médecins du Canada.

Forte de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD n'a qu'un seul but : aider les médecins canadiens à accéder au bien-être financier.

MD, dont l'actif sous administration s'élevait à plus de 50 milliards de dollars au 20 septembre 2019, se consacre aux besoins des médecins canadiens et des membres de leur famille. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

