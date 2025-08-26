WINDSOR, ON, le 26 août 2025 /CNW/ - GreenShield, la seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, réaffirme son engagement de longue date envers Windsor-Essex par un nouvel investissement de 2,5 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale et aux services de soins primaires dans la région.

Fondée il y a près de 70 ans à Windsor, GreenShield a toujours été bien ancrée dans sa communauté. Son dernier investissement de 2,2 millions de dollars, de même que les 4 000 heures de bénévolat effectuées par son personnel, s'inscrivent dans la lignée d'une tradition dont nous sommes fiers, celle de redonner à la communauté qui a façonné notre organisation.

« C'est à Windsor-Essex qu'est née la mission de GreenShield, soit de promouvoir Une meilleure santé pour tous, et elle inspire encore tout ce que nous faisons », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Nous sommes fiers d'amplifier notre impact ici grâce à deux nouveaux partenariats avec l'Université de Windsor et l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare, des organisations qui partagent notre engagement profond à améliorer les résultats en santé pour tous. »

Partenariats communautaires

Les nouveaux partenariats conclus par GreenShield avec l'Université de Windsor et l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare visent à répondre aux besoins en santé dans la région, en particulier ceux des populations mal desservies, en combinant l'expertise locale et les capacités nationales de GreenShield.

En collaboration avec l'Université de Windsor, GreenShield :

élabore des modules de formation en ligne en santé mentale destinés aux travailleurs et travailleuses mal desservis afin d'aider les employeurs à mettre en œuvre la norme du groupe CSA en matière de sécurité psychologique en milieu de travail;

lance un nouveau modèle communautaire visant à faciliter l'accès aux soins primaires des groupes en quête d'équité qui n'ont pas facilement accès à des fournisseurs de soins;

soutient les possibilités de recherche pour les corps enseignant et étudiant afin d'explorer des approches de soins de santé mentale fondées sur l'équité et adaptées à la culture.

En reconnaissance de ce partenariat, l'Université de Windsor renommera le Windsor Hall, situé au 167, rue Ferry - foyer de l'école de travail social et du Centre for Executive and Professional Education - le GreenShield Hall.

« Cette incroyable collaboration reflète notre volonté commune de créer des communautés en santé dans toute notre région », a déclaré Robert Gordon, recteur et vice-chancelier de l'Université. « En jumelant nos forces en matière de recherche, de service communautaire et d'éducation avec l'engagement de longue date de GreenShield en faveur de l'amélioration de l'équité en santé, nous sommes convaincus que nous pouvons faire bouger les choses de manière significative et durable. »

En collaboration avec l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare, GreenShield :

soutient l'expansion des initiatives de santé mentale et de toxicomanie en fournissant des outils numériques gratuits, notamment des services de thérapie cognitivo-comportementale, de soutien par les pairs et de consultation, afin d'étendre les soins au-delà de sa capacité actuelle et d'atteindre les populations mal desservies.

« Notre partenariat avec GreenShield reflète une vision commune visant à transformer la prestation des soins de santé mentale et de toxicomanie à Windsor afin de les rendre plus accessibles et équitables et mieux adaptés aux besoins de notre communauté », a déclaré Bill Marra, président et chef de la direction de l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare. « Cette collaboration nous permet d'aider davantage de personnes, en particulier celles issues de populations mal desservies, à obtenir le soutien dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. »

Ces partenariats témoignent de la conviction de GreenShield selon laquelle les entreprises de Windsor ont une responsabilité - et une occasion en or - de donner l'exemple en redonnant à leurs communautés.

Un modèle d'entreprise sans but lucratif axé sur l'impact

À GreenShield, détermination et savoir-faire sont étroitement liés. En tant que seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, GreenShield a conçu son modèle de sorte à concilier réussite commerciale et impact social, en veillant à ce que chaque initiative soutienne sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

L'organisation concentre ses efforts en matière d'impact social sur trois domaines clés : la santé mentale, la gestion des maladies chroniques et les médicaments essentiels. Ces priorités guident les investissements et les partenariats de GreenShield et lui permettent de mettre en œuvre des solutions évolutives et mesurables qui s'attaquent aux causes profondes des problèmes et éliminent les obstacles aux soins.

À Windsor-Essex, ce modèle change déjà la donne. En 2023, GreenShield a lancé son Programme de médicaments essentiels dans la région, offrant aux personnes qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments publique ou privée un accès gratuit à des médicaments essentiels pendant un an - une initiative qui lui permet de réaffirmer son principe fondateur : les soins de santé sont un droit, et non un privilège.

« En plus de financer des programmes, GreenShield aide ses partenaires à accroître leur impact et à toucher les personnes les plus vulnérables », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction. « Lorsque nous adaptons nos services aux besoins de la communauté, nous pouvons apporter des changements réels et durables. »

La force de son personnel

L'impact de GreenShield repose sur son personnel - en particulier les quelque 900 employés et employées basés à Windsor-Essex, qui s'investissent dans des causes qui leur tiennent à cœur grâce à des programmes soutenus par l'entreprise.

Qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales en santé ou de faire du bénévolat lors d'événements communautaires, l'équipe de GreenShield à Windsor se mobilise constamment pour ses voisins, incarnant ainsi au quotidien la raison d'être de l'entreprise.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : en tant que « fournisseur », parce que nous pouvons offrir divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et en tant que « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture, qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

SOURCE GreenShield

Personne-ressource pour les médias : Madeline Salerno, Communications d'entreprise, GreenShield, [email protected]