Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce une mise à jour concernant la dissolution de certains de ses fonds

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - Pour faire suite au communiqué du 31 mars 2026 sur les dissolutions de fonds proposées, Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a décidé de ne pas procéder à la dissolution de la Catégorie Fidelity PrécurseursMD et de la Catégorie Fidelity PrécurseursMD - Automatisation.

Cependant, toutes les autres dissolutions annoncées antérieurement prendront effet le 24 juillet 2026 :

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (FCMI)

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (FCGI)

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé

Fonds Fidelity Leaders à long terme - Devises neutres

Fonds Fidelity Leaders à long terme

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Les fonds de placement peuvent être assortis de commissions, de frais et de charges. Veuillez lire le prospectus ou la notice d'offre d'un fonds et obtenir des conseils en placements avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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