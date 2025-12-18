Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour les FNB Fidelity et la série FNB des fonds communs de placement Fidelity English

Fidelity Investments Canada ULC

18 déc, 2025, 19:16 ET

TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 18 décembre 2025 et que ceux-ci pourraient changer si les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity font l'objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende ou pour d'autres raisons imprévisibles.

Ces montants estimatifs incluent uniquement les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces montants estimatifs n'incluent pas les montants des distributions en espèces régulières, lesquelles sont annoncées séparément.

Nous prévoyons annoncer les montants des distributions annuelles réinvesties aux alentours du 29 décembre 2025. La date ex-dividende et la date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Valeur
liquidative (VL)
par part au
15 décembre 
2025 ($)

CUSIP

ISIN

Gain en capital
annuel
estimatif par
part au 15 décembre 
2025 ($)

Gain en capital
annuel estimatif
par part en % de la
VL au
15 décembre 
2025

FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés

FCCD

35,67210

31608M102

CA31608M1023

-

-

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FCUD/

FCUD.U

39,29070

31645M107

CA31645M1077

2,49070

6,33916 %

FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres

FCUH

33,75590

315740100

CA3157401009

1,90695

5,64923 %

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FCRR/

FCRR.U

50,39590

31644M108

CA31644M1086

2,93318

5,82028 %

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FCID

33,07500

31623D103

CA31623D1033

-

-

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique

FCCB

22,51740

31644F103

CA31644F1036

-

-

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

FCSB

25,74300

31608N100

CA31608N1006

-

-

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

21,61740

31623G106

CA31623G1063

-

-

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

FCMI

14,57090

31609T106

CA31609T1066

-

-

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

15,30480

31623K107

CA31623K1075

0,49091

3,20756 %

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

21,33880

31624P105

CA31624P1053

-

-

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

27,81050

31613F100

CA31613F1009

-

-

FNB Fidelity Obligations américaines de base

FCUB/

FCUB.U

25,43870

315945105

CA3159451051

0,02701

0,10618 %

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe

FFIX

10,0060

31581F108

CA31581F1080

0,00075

0,00750 %

FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité

FCCL

42,21280

31608H103

CA31608H1038

0,75001

1,77674 %

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité

FCUL/

FCUL.U

52,54770

31647B109

CA31647B1094

0,67710

1,28854 %

FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité

FCCQ

48,62680

31610C100

CA31610C1005

0,43775

0,90022 %

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité

FCUQ/

FCUQ.U

68,46060

31647C107

CA31647C1077

1,22516

1,78958 %

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres

FCQH

61,55630

31648J101

CA31648J1012

-

-

FNB Fidelity Valeur Canada

FCCV

20,23490

31609U103

CA31609U1030

0,14059

0,69479 %

FNB Fidelity Valeur Amérique

FCUV/

FCUV.U

23,42950

31647E103

CA31647E1034

0,89341

3,81318 %

FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres

FCVH

21,67460

31646E104

CA31646E1043

0,40822

1,88340 %

FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur

FCIP

10,34930

315814103

CA3158141034

0,05916

0,57163 %

FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité

FCIL

34,77900

31624M102

CA31624M1023

0,75600

2,17373 %

FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité

FCIQ/

FCIQ.U

44,37400

31623X109

CA31623X1096

1,20922

2,72506 %

FNB Fidelity Valeur internationale

FCIV

45,64000

31622Y108

CA31622Y1088

1,74055

3,81365 %

FNB Fidelity Développement durable mondial

FCSW

57,66890

31642F105

CA31642F1053

4,07367

7,06389 %

FNB Fidelity Momentum Canada

FCCM

18,66020

31609W109

CA31609W1095

0,70434

3,77456 %

FNB Fidelity Momentum Amérique

FCMO/

FCMO.U

19,25520

31649P106

CA31649P1062

0,70834

3,67869 %

FNB Fidelity Momentum international

FCIM

17,42820

31623V103

CA31623V1031

0,67959

3,89937 %

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre

FBAL

14,57370

315818104

CA3158181048

0,28859

1,98021 %

FNB Fidelity Simplifié - Croissance

FGRO

17,29380

31581P106

CA31581P1062

0,45509

2,63152 %

FNB Fidelity Avantage BitcoinMD

FBTC/

FBTC.U

38,94840

31580V104

CA31580V1040

0,84290

2,16415 %

FNB Fidelity Simplifié - Conservateur

FCNS

12,33660

31581E101

CA31581E1016

0,15771

1,27839 %

FNB Fidelity Simplifié - Actions

FEQT

16,80020

31581D103

CA31581D1033

0,46469

2,76598 %

FNB Fidelity Avantage EtherMC

FETH/

FETH.U

53,74890

31580Y702

CA31580Y7028

-

-

FNB Fidelity Innovations mondialesMC

FINN/

FINN.U

22,89970

316241108

CA3162411084

1,54320

6,73895 %

FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes

FCCA

15,67230

315813105

CA3158131050

0,25133

1,60366 %

FNB Fidelity Toutes Actions internationales

FCIN

14,03740

31581R102

CA31581R1029

0,43507

3,09936 %

FNB Fidelity Toutes Actions américaines

FCAM

14,51640

315812107

CA3158121077

0,30660

2,11209 %

Nom du Fonds
Fidelity

Symbole
boursier

Valeur
liquidative
(VL) par part
au
15 décembre 
2025 ($)

CUSIP

ISIN

Gain en capital
annuel
estimatif par
part au
15 décembre 
2025 ($)

Gain en capital
annuel estimatif
par part en % de
la VL au
15 décembre 
2025

Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB

FCLC

13,60510

31606J788

CA31606J7886

1,28814

9,46807 %

Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB

FCGS/

FCGS.U

15,66790

31624Q822

CA31624Q8222

0,55249

3,52625 %

Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB

FCGC

13,80370

31620X730

CA31620X7302

1,27002

9,20058 %

Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB

FCLS

13,72170

31610F822

CA31610F8221

-

-

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB

FLSA/FLSA.U

12,58240

31624U823

CA31624U8234

-

-

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB

FGLS

8,61260

31623A828

CA31623A8288

-

-

Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB

FMNA

10,33170

31623B701

CA31623B7016

-

-

Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB

FGEP/FGEP.U

12,85470

316215102

CA3162151029

1,28124

9,96709 %

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB

FTHI

11,46430

31642L664

CA31642L6641

0,58715

5,12155 %

Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB

FCAB/

FCAB.U

25,17660

315944108

CA3159441086

-

-

Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB

FMPI

25,37630

31620V775

CA31620V7759

0,65807

2,59325 %

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB

FGEB

11,87340

316220102

CA3162201022

0,75393

6,34974 %

Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB

FAUS/FAUS.U

26,06070

31580B108

CA31580B1085

-

-

Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB

FGSM

10,02100

31624T107

CA31624T1075

-

-

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB

FMAE

10,38970

31624K106

CA31624K1066

0,00044

0,00423 %

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB

FMPB

25,49970

31618L599

CA31618L5999

1,57194

6,16454 %

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB

FMPG

25,66240

31618N785

CA31618N7852

2,00129

7,79853 %

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions de gains en capital de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 345 milliards de dollars (au 17 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

