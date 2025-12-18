TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 18 décembre 2025 et que ceux-ci pourraient changer si les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity font l'objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende ou pour d'autres raisons imprévisibles.

Ces montants estimatifs incluent uniquement les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces montants estimatifs n'incluent pas les montants des distributions en espèces régulières, lesquelles sont annoncées séparément.

Nous prévoyons annoncer les montants des distributions annuelles réinvesties aux alentours du 29 décembre 2025. La date ex-dividende et la date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Valeur

liquidative (VL)

par part au

15 décembre

2025 ($) CUSIP ISIN Gain en capital

annuel

estimatif par

part au 15 décembre

2025 ($) Gain en capital

annuel estimatif

par part en % de la

VL au

15 décembre

2025 FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 35,67210 31608M102 CA31608M1023 - - FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 39,29070 31645M107 CA31645M1077 2,49070 6,33916 % FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 33,75590 315740100 CA3157401009 1,90695 5,64923 % FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 50,39590 31644M108 CA31644M1086 2,93318 5,82028 % FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 33,07500 31623D103 CA31623D1033 - - FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 22,51740 31644F103 CA31644F1036 - - FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 25,74300 31608N100 CA31608N1006 - - FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 21,61740 31623G106 CA31623G1063 - - FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 14,57090 31609T106 CA31609T1066 - - FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 15,30480 31623K107 CA31623K1075 0,49091 3,20756 % FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 21,33880 31624P105 CA31624P1053 - - FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 27,81050 31613F100 CA31613F1009 - - FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 25,43870 315945105 CA3159451051 0,02701 0,10618 % FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 10,0060 31581F108 CA31581F1080 0,00075 0,00750 % FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL 42,21280 31608H103 CA31608H1038 0,75001 1,77674 % FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité FCUL/ FCUL.U 52,54770 31647B109 CA31647B1094 0,67710 1,28854 % FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ 48,62680 31610C100 CA31610C1005 0,43775 0,90022 % FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ/ FCUQ.U 68,46060 31647C107 CA31647C1077 1,22516 1,78958 % FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH 61,55630 31648J101 CA31648J1012 - - FNB Fidelity Valeur Canada FCCV 20,23490 31609U103 CA31609U1030 0,14059 0,69479 % FNB Fidelity Valeur Amérique FCUV/ FCUV.U 23,42950 31647E103 CA31647E1034 0,89341 3,81318 % FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 21,67460 31646E104 CA31646E1043 0,40822 1,88340 % FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur FCIP 10,34930 315814103 CA3158141034 0,05916 0,57163 % FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité FCIL 34,77900 31624M102 CA31624M1023 0,75600 2,17373 % FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité FCIQ/ FCIQ.U 44,37400 31623X109 CA31623X1096 1,20922 2,72506 % FNB Fidelity Valeur internationale FCIV 45,64000 31622Y108 CA31622Y1088 1,74055 3,81365 % FNB Fidelity Développement durable mondial FCSW 57,66890 31642F105 CA31642F1053 4,07367 7,06389 % FNB Fidelity Momentum Canada FCCM 18,66020 31609W109 CA31609W1095 0,70434 3,77456 % FNB Fidelity Momentum Amérique FCMO/ FCMO.U 19,25520 31649P106 CA31649P1062 0,70834 3,67869 % FNB Fidelity Momentum international FCIM 17,42820 31623V103 CA31623V1031 0,67959 3,89937 % FNB Fidelity Simplifié - Équilibre FBAL 14,57370 315818104 CA3158181048 0,28859 1,98021 % FNB Fidelity Simplifié - Croissance FGRO 17,29380 31581P106 CA31581P1062 0,45509 2,63152 % FNB Fidelity Avantage BitcoinMD FBTC/ FBTC.U 38,94840 31580V104 CA31580V1040 0,84290 2,16415 % FNB Fidelity Simplifié - Conservateur FCNS 12,33660 31581E101 CA31581E1016 0,15771 1,27839 % FNB Fidelity Simplifié - Actions FEQT 16,80020 31581D103 CA31581D1033 0,46469 2,76598 % FNB Fidelity Avantage EtherMC FETH/ FETH.U 53,74890 31580Y702 CA31580Y7028 - - FNB Fidelity Innovations mondialesMC FINN/ FINN.U 22,89970 316241108 CA3162411084 1,54320 6,73895 % FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes FCCA 15,67230 315813105 CA3158131050 0,25133 1,60366 % FNB Fidelity Toutes Actions internationales FCIN 14,03740 31581R102 CA31581R1029 0,43507 3,09936 % FNB Fidelity Toutes Actions américaines FCAM 14,51640 315812107 CA3158121077 0,30660 2,11209 %

Nom du Fonds

Fidelity Symbole

boursier Valeur

liquidative

(VL) par part

au

15 décembre

2025 ($) CUSIP ISIN Gain en capital

annuel

estimatif par

part au

15 décembre

2025 ($) Gain en capital

annuel estimatif

par part en % de

la VL au

15 décembre

2025 Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB FCLC 13,60510 31606J788 CA31606J7886 1,28814 9,46807 % Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB FCGS/ FCGS.U 15,66790 31624Q822 CA31624Q8222 0,55249 3,52625 % Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB FCGC 13,80370 31620X730 CA31620X7302 1,27002 9,20058 % Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB FCLS 13,72170 31610F822 CA31610F8221 - - Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB FLSA/FLSA.U 12,58240 31624U823 CA31624U8234 - - Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB FGLS 8,61260 31623A828 CA31623A8288 - - Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB FMNA 10,33170 31623B701 CA31623B7016 - - Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB FGEP/FGEP.U 12,85470 316215102 CA3162151029 1,28124 9,96709 % Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 11,46430 31642L664 CA31642L6641 0,58715 5,12155 % Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/ FCAB.U 25,17660 315944108 CA3159441086 - - Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB FMPI 25,37630 31620V775 CA31620V7759 0,65807 2,59325 % Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB FGEB 11,87340 316220102 CA3162201022 0,75393 6,34974 % Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB FAUS/FAUS.U 26,06070 31580B108 CA31580B1085 - - Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB FGSM 10,02100 31624T107 CA31624T1075 - - Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB FMAE 10,38970 31624K106 CA31624K1066 0,00044 0,00423 % Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB FMPB 25,49970 31618L599 CA31618L5999 1,57194 6,16454 % Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB FMPG 25,66240 31618N785 CA31618N7852 2,00129 7,79853 %

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions de gains en capital de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 345 milliards de dollars (au 17 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

