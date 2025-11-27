TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui un changement de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Actions américaines (le « Fonds »), qui constitue le fonds sous-jacent des Catégories Fidelity Actions américaines et Fidelity Actions américaines - Devises neutres, en vigueur le 5 janvier 2026.

Le gestionnaire de portefeuille Darren Lekkerkerker assumera la gestion du Fonds, succédant à Steve MacMillan. M. MacMillan continuera de gérer le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique et d'occuper le poste de directeur en chef de la recherche. À ce titre, il encadrera les analystes en recherche sur les actions et contribuera au développement des capacités de recherche de calibre mondial de Fidelity à Toronto.

Darren Lekkerkerker s'est joint à Fidelity en 2004 et possède une vaste expérience en gestion de stratégies d'actions. Il gère actuellement la Catégorie Fidelity Actions nord-américaines ainsi que plusieurs autres stratégies, notamment le Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales et les composantes en actions du Fonds Fidelity Équilibre Canada et du Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens.

Les objectifs de placement et la stratégie du Fonds demeurent inchangés. M. Lekkerkerker adopte une mentalité de propriétaire, privilégiant les sociétés dotées d'équipes de direction solides et de modèles d'affaires durables ainsi que celles qui affichent un rendement élevé du capital et un fort potentiel de croissance.

Compte tenu de cette transition, des changements seront apportés aux titres en portefeuille en 2026. Selon les conditions du marché, ces modifications pourraient donner lieu à des distributions de gains en capital importantes pour les porteurs et porteuses de parts du Fonds Fidelity Actions américaines à la fin de l'année 2026. Du côté des Catégories Fidelity Actions américaines et de la Fidelity Actions américaines - Devises neutres, la distribution en capital sera reportée d'un an et pourra changer en fonction des conditions du marché.

À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 343 milliards de dollars (au 31 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme.

