De nombreux fonds récompensés pour l'excellence de leurs rendements ajustés au risque par rapport à leurs pairs en 2025

TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») est fière d'annoncer que 37 de ses fonds ont reçu le Trophée FundGrade A+® 2025. Il s'agit du plus grand nombre de fonds Fidelity récompensés au cours d'une année donnée depuis l'inauguration de ces trophées en 2012.

Ceux-ci sont remis aux fonds d'investissement canadiens qui ont produit de solides rendements ajustés au risque par rapport à leurs pairs et qui ont obtenu des notes FundGrade élevées et constantes tout au long de l'année.

Dix-huit FNB et fonds FNB Fidelity ont été récompensés, soit le nombre de FNB et fonds FNB Fidelity le plus élevé depuis l'établissement de ces trophées. Ce nombre témoigne de la solidité et de la diversité de la gamme de FNB offerte par Fidelity, dont les actifs s'élèvent à 28,1 milliards de dollars (au 3 février 2026). La gamme comprend les FNB Fidelity Simplifié et leurs fonds FNB, qui ont remporté huit prix FundGrade A+® cette année et qui continuent de gagner en popularité auprès du public investisseur et des conseillers et conseillères.

« Fidelity est incroyablement fière de recevoir ces trophées de Fundata. Ces marques de reconnaissance couvrent un large éventail de fonds, d'instruments et de catégories d'actifs, et démontrent clairement l'étendue et la qualité des produits que Fidelity propose sur le marché canadien », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « Je tiens à féliciter les gestionnaires de portefeuille, les équipes de recherche et les nombreuses autres équipes de l'entreprise qui ont contribué à cette réussite. Je remercie les Canadiens et les Canadiennes de continuer de nous faire confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Fonds Fidelity primés

Fonds Gestionnaire de

portefeuille Catégorie du

CIFSC Date de

début − FundGrade Date de

calcul de FundGrade Fidelity InnovationsMD mondiales Catégorie Mark Schmehl Actions mondiales 31 déc. 2017 31 déc. 2025 Fonds Fidelity Expansion Canada Mark Schmehl Actions principalement canadiennes 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Daniel Dupont Actions principalement canadiennes 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Mandat privé Fidelity Valeur concentrée Daniel Dupont Actions principalement canadiennes 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Catégorie Fidelity Actions nord-américaines Darren Lekkerkerker Actions nord-américaines 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Fonds Fidelity Potentiel mondial Connor Gordon et Chris Maludzinski Actions de PME mondiales 31 déc. 2022 31 déc. 2025 Catégorie Fidelity Vision stratégiqueMC Will Danoff, Nidhi Gupta et Matthew Drukker Actions américaines 31 déc. 2017 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Équilibre mondial David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux neutres 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Croissance mondiale David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux d'actions 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Revenu mondial David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Équilibre David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux neutres 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Croissance David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux d'actions 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity Revenu David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Fonds Fidelity Équilibre Amérique David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux d'actions 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux neutres 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu David Wolf et David Tulk Équilibrés canadiens à revenu fixe 31 déc. 2015 31 déc. 2025 Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux neutres 31 janv. 2021 31 déc. 2025 Portefeuille Fidelity PassageMC 2065 Andrew Dierdorf, Brett Sumsion et Bruno Crocco Portefeuilles à échéance cible 2045+ 31 déc. 2023 31 déc. 2025 Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé Harley Lank Revenu fixe à rendement élevé 31 déc. 2015 31 déc. 2025 FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique Mark Lande, Brandon Bettencourt et Van Eswara Revenu fixe canadien 31 déc. 2019 31 déc. 2025 FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme Sri Tella et Lee Ormiston Revenu fixe canadien à court terme 31 déc. 2019 31 déc. 2025 FNB Fidelity Simplifié - Équilibre Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux neutres 31 janv. 2021 31 déc. 2025 Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux neutres 31 janv. 2021 31 déc. 2025 FNB Fidelity Simplifié - Croissance Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux d'actions 31 janv. 2021 31 déc. 2025 Fonds Fidelity FNB Simplifié - Croissance Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux d'actions 31 janv. 2021 31 déc. 2025 FNB Fidelity Simplifié - Conservateur Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31 déc. 2022 31 déc. 2025 Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur Geode Capital Management, LLC Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31 déc. 2022 31 déc. 2025 FNB Fidelity Simplifié - Actions Geode Capital Management, LLC Actions mondiales 31 déc. 2022 31 déc. 2025 Fonds Fidelity FNB Simplifié - Actions Geode Capital Management, LLC Actions mondiales 31 déc. 2022 31 déc. 2025 FNB Fidelity Momentum international Geode Capital Management, LLC Actions internationales 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Valeur internationale Geode Capital Management, LLC Actions internationales 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Valeur Amérique Geode Capital Management, LLC Actions américaines 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Momentum Amérique Geode Capital Management, LLC Actions américaines 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux Geode Capital Management, LLC Actions américaines de dividendes et de revenu 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Momentum Canada Geode Capital Management, LLC Actions canadiennes 31 déc. 2020 31 déc. 2025 FNB Fidelity Développement durable mondial Anna Lester, George Liu et Shashi Naik Actions mondiales 31 déc. 2019 31 déc. 2025 Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial Anna Lester, George Liu et Shashi Naik Actions mondiales 31 déc. 2019 31 déc. 2025

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.



Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 360 milliards de dollars (au 3 février 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ces taux excluent les frais et l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® est complémentaire à la notation mensuelle FundGrade et est effectué à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Ainsi, 10 % des fonds se voient attribuer la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade à tous les mois au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul semblable à celui d'une moyenne pondérée cumulative (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com/home-fr. Bien que Fundata déploie tous ses efforts pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est l'un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les fonds de placement pour le secteur canadien des services financiers et les médias d'affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

La Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC a été récompensée pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions mondiales, parmi un total de 314 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 19,99 % (1 an), 40,32 % (3 ans), 14,61 % (5 ans) et 22,11 % (depuis sa création le 1er novembre 2017).

Le Fonds Fidelity Expansion Canada a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions principalement canadiennes, parmi un total de 71 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 27,64 % (1 an), 29,90 % (3 ans), 13,73 % (5 ans), 15,53 % (10 ans) et 12,48 % (depuis sa création le 12 juillet 1994).

Le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions principalement canadiennes, parmi un total de 71 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 16,91 % (1 an), 11,91 % (3 ans), 14,05 % (5 ans), 9,84 % (10 ans) et 9,70 % (depuis sa création le 1er février 1988).

Le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions principalement canadiennes, parmi un total de 71 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 15,85 % (1 an), 11,65 % (3 ans), 13,94 % (5 ans), 9,88 % (10 ans) et 10,87 % (depuis sa création le 9 mai 2012).

La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines a été récompensée pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions nord-américaines, parmi un total de 34 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 17,04 % (1 an), 23,99 % (3 ans), 14,90 % (5 ans), 12,97 % (10 ans) et 13,07 % (depuis sa création le 28 octobre 2015).

Le Fonds Fidelity Potentiel mondial a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions de PME mondiales, parmi un total de 44 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 4,62 % (1 an), 17,98 % (3 ans) et 19,29 % (depuis sa création le 28 septembre 2022).

La Catégorie Fidelity Vision stratégiqueMC a été récompensée pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions américaines, parmi un total de 256 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 15,37 % (1 an), 28,73 % (3 ans), 14,85 % (5 ans) et 16,38 % (depuis sa création le 26 janvier 2017).

Le Portefeuille Fidelity Équilibre mondial a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 12,61 % (1 an), 13,91 % (3 ans), 7,04 % (5 ans), 6,63 % (10 ans) et 5,59 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Portefeuille Fidelity Croissance mondiale a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, parmi un total de 190 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 16,62 % (1 an), 18,56 % (3 ans), 10,14 % (5 ans), 9,32 % (10 ans) et 7,23 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondial a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, parmi un total de 136 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 9,52 % (1 an), 10,05 % (3 ans), 4,84 % (5 ans), 4,56 % (10 ans) et 4,65 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Portefeuille Fidelity Équilibre a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 13,53 % (1 an), 13,30 % (3 ans), 7,24 % (5 ans), 6,70 % (10 ans) et 5,64 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Portefeuille Fidelity Croissance a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, parmi un total de 190 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 17,70 % (1 an), 17,48 % (3 ans), 10,37 % (5 ans), 9,36 % (10 ans) et 7,18 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Portefeuille Fidelity Revenu a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, parmi un total de 136 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 10,15 % (1 an), 9,56 % (3 ans), 4,71 % (5 ans), 4,52 % (10 ans) et 4,53 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Le Fonds Fidelity Équilibre Amérique a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, parmi un total de 190 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 10,32 % (1 an), 14,62 % (3 ans), 9,30 % (5 ans), 7,44 % (10 ans) et 8,25 % (depuis sa création le 6 mai 2015).

Le Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 8,30 % (1 an), 14,34 % (3 ans), 8,33 % (5 ans), 7,65 % (10 ans) et 9,25 % (depuis sa création le 16 octobre 2013).

La Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu a été récompensée pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe, parmi un total de 69 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 9,33 % (1 an), 9,50 % (3 ans) et 5,09 % (depuis sa création le 18 mai 2021).

La Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre a été récompensée pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 13,20 % (1 an), 12,48 % (3 ans) et 7,18 % (depuis sa création le 18 mai 2021).

Le Portefeuille Fidelity PassageMC 2065 a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2045+, parmi un total de 10 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 22,36 % (1 an) et 16,65 % (depuis sa création le 25 janvier 2023).

Le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Revenu fixe à rendement élevé, parmi un total de 50 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 4,12 % (1 an), 9,83 % (3 ans), 6,57 % (5 ans), 5,36 % (10 ans) et 5,72 % (depuis sa création le 7 février 1994).

Le FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Revenu fixe canadien, parmi un total de 110 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 2,62 % (1 an), 4,95 % (3 ans), -0,19 % (5 ans) et 1,07 % (depuis sa création le 20 septembre 2019).

Le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme a été récompensé pour son rendement exceptionnel aux FundGrade A+® Awards de 2025 dans la catégorie Revenu fixe canadien à court terme, parmi un total de 82 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 4,46 % (1 an), 6,13 % (3 ans), 2,62 % (5 ans) et 3,19 % (depuis sa création le 20 septembre 2019).

Le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 13,04 % (1 an), 15,48 % (3 ans) et 9,26 % (depuis sa création le 21 janvier 2021).

Le Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, parmi un total de 226 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 11,48 % (1 an), 13,91 % (3 ans) et 7,73 % (depuis sa création le 26 janvier 2021).

Le FNB Fidelity Simplifié - Croissance a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, parmi un total de 190 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 16,96 % (1 an), 19,90 % (3 ans) et 12,99 % (depuis sa création le 21 janvier 2021).

Le Fonds Fidelity FNB Simplifié - Croissance a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, parmi un total de 190 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 15,52 % (1 an), 18,34 % (3 ans) et 11,45 % (depuis sa création le 26 janvier 2021).

Le FNB Fidelity Simplifié - Conservateur a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, parmi un total de 136 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 9,85 % (1 an), 11,78 % (3 ans) et 6,80 % (depuis sa création le 20 janvier 2022).

Le Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, parmi un total de 136 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 8,54 % (1 an), 10,38 % (3 ans) et 5,70 % (depuis sa création le 25 janvier 2022).

Le FNB Fidelity Simplifié - Actions a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions mondiales, parmi un total de 314 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 19,41 % (1 an), 22,22 % (3 ans) et 15,11 % (depuis sa création le 20 janvier 2022).

Le Fonds Fidelity FNB Simplifié - Actions a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions mondiales, parmi un total de 314 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 17,88 % (1 an), 20,57 % (3 ans) et 14,36 % (depuis sa création le 25 janvier 2022).

Le FNB Fidelity Momentum international a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions internationales, parmi un total de 168 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 37,62 % (1 an), 26,07 % (3 ans), 14,29 % (5 ans) et 16,05 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Le FNB Fidelity Valeur internationale a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions internationales, parmi un total de 168 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 39,16 % (1 an), 22,24 % (3 ans), 15,82 % (5 ans) et 14,91 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Le FNB Fidelity Valeur Amérique a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions américaines, parmi un total de 256 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 19,28 % (1 an), 24,59 % (3 ans), 22,21 % (5 ans) et 21,92 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Le FNB Fidelity Momentum Amérique a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions américaines, parmi un total de 256 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 13,92 % (1 an), 26,09 % (3 ans), 15,12 % (5 ans) et 16,42 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Le FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions américaines de dividendes et de revenu, parmi un total de 47 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 15,68 % (1 an), 19,22 % (3 ans), 15,38 % (5 ans) et 12,45 % (depuis sa création le 13 septembre 2018).

Le FNB Fidelity Momentum Canada a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions canadiennes, parmi un total de 166 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 43,11 % (1 an), 26,29 % (3 ans), 17,17 % (5 ans) et 16,78 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Le FNB Fidelity Développement durable mondial a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions mondiales, parmi un total de 314 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 22,07 % (1 an), 23,46 % (3 ans), 14,68 % (5 ans) et 14,79 % (depuis sa création le 31 mai 2019).

Le Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial a été récompensé pour son rendement exceptionnel au gala des Trophées FundGrade A+® de 2025 dans la catégorie Actions mondiales, parmi un total de 314 fonds. Pour les périodes se terminant le 31 décembre 2025, la série B du fonds a obtenu les rendements suivants : 20,44 % (1 an), 21,92 % (3 ans), 13,13 % (5 ans) et 12,98 % (depuis sa création le 6 juin 2019).

