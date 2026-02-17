Les conseillers et les conseillères en placements aident les investisseurs à rester sur la bonne voie malgré les préoccupations géopolitiques, selon un sondage de Fidelity Investments Canada

Ces sondages recueillent en temps réel l'opinion et les points de vue d'une communauté de conseillers et conseillères en placements hautement engagée. Ils permettent d'analyser les perspectives liées aux marchés financiers et aux tendances technologiques, réglementaires et d'affaires qui façonnent le secteur des services-conseils, y compris les défis et les occasions qui le marqueront aujourd'hui et dans l'avenir.

Parmi tous les sujets abordés dans les sondages, des priorités de la clientèle aux risques et occasions sur les marchés, en passant par les stratégies de création de valeur en 2026, un thème s'est nettement démarqué : les enjeux géopolitiques.

« La géopolitique s'impose clairement comme la force dominante qui façonne les perceptions de la clientèle actuellement », a affirmé Chris Pepper, vice-président, Affaires de la société chez Fidelity. « Dans un environnement perçu comme plus intense, plus rapide et plus imprévisible, les conseillers et les conseillères jouent un rôle clé pour aider la clientèle à garder le cap et la confiance. »

Principales constatations

La géopolitique s'impose comme le thème dominant

Pour 59 % des conseillers et des conseillères, la géopolitique est le facteur macroéconomique qui aura l'impact le plus important sur les portefeuilles en 2026, suivie de la volatilité des marchés (17 %), de l'inflation (12 %) et des taux d'intérêt (12 %).

Par ailleurs, plus de la moitié des personnes sondées (54 %) rapportent que les chocs géopolitiques représentent aujourd'hui la principale source de préoccupation de leur clientèle, devant la volatilité des marchés (25 %), le risque de récession (13 %), l'intelligence artificielle (6 %) et la crainte de rater la reprise des marchés (2 %).

Aider la clientèle à garder le cap dans un contexte incertain

Cette année, 35 % des conseillers et des conseillères estiment que leur principale priorité consiste à aider la clientèle à rester sur la bonne voie malgré la volatilité, tandis que la planification de la retraite (24 %), la gestion du risque (19 %), les stratégies de croissance (15 %) et l'efficacité fiscale (7 %) demeurent également des axes d'intervention importants.

La diversification des portefeuilles ressort comme un important facteur de valeur ajoutée

Pour 61 % des personnes sondées, la diversification mondiale constitue la principale occasion d'ajouter de la valeur en 2026 du point de vue de l'optimisation des portefeuilles, suivie de l'investissement factoriel (18 %), la productivité et l'innovation propulsées par l'intelligence artificielle (15 %) ainsi que le repositionnement des titres à revenu fixe (6 %).

Un regain de confiance au Canada

Au total (26 %) des conseillers et des conseillères estiment que le Canada offre le meilleur potentiel risque-rendement pour les cinq prochaines années, citant la résilience de certains secteurs, la solidité des entreprises et des données fondamentales à long terme robustes. Cela représente une évolution positive marquée de la confiance à l'égard du Canada, un pourcentage équivalent de conseillers et de conseillères (26 %) considérant également les États-Unis comme la plus importante occasion de placement, suivis des marchés émergents (23 %), de l'Europe (19 %) et de l'Asie (7 %).

« Ces résultats reflètent ce que nous observons constamment au cours cycles de marché », a ajouté M. Pepper. « Malgré l'évolution des marchés, des manchettes et des conversations, une constante demeure : en contexte d'incertitude, le rôle des conseillers et des conseillères s'intensifie. Les conseils jouent plus que jamais un rôle essentiel, et les conseillers et les conseillères continuent d'ajouter de la valeur en aidant les clients et les clientes à maintenir une discipline rigoureuse, à optimiser leurs portefeuilles et à saisir des occasions pour réussir en 2026 et au-delà. »

Les sondages DialoguesFidelity auprès des conseillers et conseillères ont été réalisés lors de l'événement hybride Fidelity VISION à Toronto, le 28 janvier 2026, auprès d'un échantillon comptant entre 2 500 et 3 100 réponses de conseillers et de conseillères.



