TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de février 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Pour les FNB Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 25 février 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 27 février 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,05105 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,00067 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH - 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/

FCRR.U 0,01008 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 0,02521 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,05712 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,07103 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,06915 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 0,02294 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 0,01938 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de Toronto

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,06303 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 0,17462 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 0,06515 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 0,03014 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe Canada

Pour les séries FNB des Fonds Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 27 février 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 3 mars 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 0,01211 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/

FCAB.U 0,09108 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 361 milliards de dollars (au 13 février 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

