Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity
TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de février 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.
Pour les FNB Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 25 février 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 27 février 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
0,05105
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
0,00067
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres
|
FCUH
|
-
|
315740100
|
CA3157401009
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux
|
FCRR/
|
0,01008
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés
|
FCID
|
0,02521
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
|
FCCB
|
0,05712
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme
|
FCSB
|
0,07103
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
|
FCGB/
FCGB.U
|
0,06915
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé
|
FCMI
|
0,02294
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
|
FCGI
|
0,01938
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité
|
FCIG/
FCIG.U
|
0,06303
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
0,17462
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations américaines de base
|
FCUB/
FCUB.U
|
0,06515
|
315945105
|
CA3159451051
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
0,03014
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
Pour les séries FNB des Fonds Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 27 février 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 3 mars 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB
|
FTHI
|
0,01211
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB
|
FCAB/
|
0,09108
|
315944108
|
CA3159441086
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
