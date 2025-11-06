Les FNB et les fonds communs de placement se sont particulièrement distingués avec 13 prix individuels ainsi que le prix du meilleur groupe de FNB d'actifs mixtes et le prix du meilleur groupe de FNB dans l'ensemble

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») est fière d'avoir remporté 15 prix LSEG Lipper Canada 2025 pour ses fonds communs de placement et sa gamme de FNB, dont les prestigieux prix du meilleur groupe de FNB d'actifs mixtes et du meilleur groupe de FNB dans l'ensemble

Ces distinctions mettent en lumière la solidité et l'attrait croissants des FNB Fidelity, notamment des FNB Fidelity Simplifié, qui continuent de susciter l'intérêt du public investisseur canadien à la recherche d'une solution simple, diversifiée et efficace.

Les prix reçus soulignent également l'engagement de Fidelity visant à offrir des rendements ajustés au risque constants, tant pour ses fonds communs de placement que pour ses FNB.

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus, une fois de plus, par les prix Lipper pour la solidité et la constance de nos solutions de placement », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing de Fidelity. « Ces distinctions témoignent du savoir-faire de nos gestionnaires de portefeuille et de nos équipes, de la rigueur de nos recherches et de l'innovation qui guide le développement de nos produits. Nous remercions tout particulièrement les conseillers et les conseillères ainsi que le public investisseur pour leur confiance et leur soutien continus. Ce sont leurs besoins en constante évolution qui nous inspirent à innover et à nous surpasser. »

En plus des prix individuels décernés à des fonds, Fidelity a remporté pour une deuxième année consécutive deux prestigieux prix de groupe de FNB, soulignant la performance remarquable de ses stratégies d'actifs mixtes et de son offre globale de FNB.

Prix pour les fonds - Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de portefeuille Période(s) récompensée(s) Fonds Fidelity Expansion Canada Mark Schmehl 3 ans Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines Kyle Weaver et Becky Baker 3 ans Catégorie Fidelity Actions nord-américaines Darren Lekkerkerker 5 ans Fonds Fidelity Innovations technologiques HyunHo Sohn 5 ans Portefeuille Fidelity Croissance mondiale David Wolf et

David Tulk 10 ans Portefeuille Fidelity Revenu mondial David Wolf et

David Tulk 10 ans Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Gestionnaires de portefeuille de fonds sous-jacents - Mark Schmehl, Michael Plage, Celso Muñoz, Stacie Ware et Brian Day 3 ans Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen et Chandler Perine 5 ans Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme Gestionnaires de portefeuille de fonds sous‐jacents - Sri Tella et

Lee Ormiston 3 ans

Prix pour les FNB - Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de portefeuille Période(s) récompensée(s) FNB Fidelity Simplifié - Croissance Geode Capital Management 3 ans FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé David Wolf et

David Tulk 5 ans FNB Fidelity Valeur Amérique Geode Capital Management 3 ans FNB Fidelity Momentum Amérique Geode Capital Management 5 ans

Prix de groupe

Prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur groupe de FNB d'actifs mixtes sur trois ans;

Prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur groupe de FNB dans l'ensemble sur trois ans.

Pour consulter la liste complète des lauréats, visitez le site Web des prix LSEG Lipper.

Prix individuels - Données sur les rendements



Fonds Fidelity Expansion Canada

Le Fonds Fidelity Expansion Canada (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds d'actions principalement canadiennes sur trois ans, sur un total de 63 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 36,81 % (un an), 30,62 % (trois ans), 17,22 % (cinq ans), 17,08 % (dix ans) et 11,85 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 4 (cinq ans), 5 (dix ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme

Le Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds canadien à revenu fixe à court terme sur trois ans, sur un total de 29 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 4,44 % (un an), 6,15 % (trois ans), 2,52 % (cinq ans) et 2,87 % (depuis sa création le 25 septembre 2019).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable

Le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds de prêts à taux variable sur cinq ans, sur un total de 11 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 9,38 % (un an), 9,16 % (trois ans), 7,25 % (cinq ans), 5,10 % (dix ans) et 6,78 % (depuis sa création le 16 octobre 2013).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 4 (dix ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles

Le Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds équilibré mondial d'actions sur trois ans, sur un total de 175 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 24,76 % (un an), 25,58 % (trois ans) et 9,35 % (depuis sa création le 26 janvier 2021).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans) et 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale

Le Portefeuille Fidelity Croissance mondiale (série F5) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds équilibré mondial d'actions sur dix ans, sur un total de 114 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 20,83 % (un an), 21,21 % (trois ans), 12,69 % (cinq ans), 10,96 % (dix ans) et 8,41 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans) et 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondial (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds équilibré mondial à revenu fixe sur dix ans, sur un total de 61 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 11,47 % (un an), 12,11 % (trois ans), 6,70 % (cinq ans), 6,00 % (dix ans) et 5,83 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans) et 5 (globale).

Catégorie Fidelity Actions nord-américaines

La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines (série F8) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds d'actions nord-américaines sur cinq ans, sur un total de 21 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, la Catégorie a obtenu les rendements suivants : 27,19 % (un an), 25,70 % (trois ans), 17,11 % (cinq ans) et 14,39 % (depuis sa création le 28 octobre 2015).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes de la Catégorie pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Innovations technologiques

Le Fonds Fidelity Innovations technologiques (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds d'actions sectorielles sur cinq ans, sur un total de 11 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 26,19 % (un an), 30,64 % (trois ans), 20,25 % (cinq ans), 22,52 % (dix ans) et 8,11 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans) et 5 (globale).

Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines

La Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur fonds d'actions américaines sur trois ans, sur un total de 138 fonds.

Pour les périodes se terminant le 30 septembre 2025, la Catégorie a obtenu les rendements suivants : 33,40 % (un an), 34,66 % (trois ans), 15,46 % (cinq ans) et 19,66 % (depuis sa création le 22 janvier 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes de la Catégorie pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 2 (cinq ans) et 4 (globale).

FNB Fidelity Simplifié - Croissance

Le FNB Fidelity Simplifié - Croissance a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur FNB équilibré mondial d'actions sur trois ans, sur un total de 13 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 20,22 % (un an), 21,89 % (trois ans) et 13,18 % (depuis sa création le 21 janvier 2021).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans) et 5 (globale).

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

Le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur FNB équilibré mondial neutre sur cinq ans, sur un total de 11 FNB.

Pour les périodes se terminant le 30 septembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 11,15 % (un an), 13,84 % (trois ans), 9,69 % (cinq ans) et 6,67 % (depuis sa création le 16 janvier 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans) et 5 (globale).

FNB Fidelity Momentum Amérique

Le FNB Fidelity Momentum Amérique a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur FNB d'actions américaines sur trois ans, sur un total de 66 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 25,84 % (un an), 28,60 % (trois ans), 16,44 % (cinq ans) et 17,51 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 4 (cinq ans) et 5 (globale).

FNB Fidelity Valeur Amérique

Le FNB Fidelity Valeur Amérique a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2025 du meilleur FNB d'actions américaines sur cinq ans, sur un total de 48 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2025, le FNB a obtenu les rendements suivants : 21,28 % (un an), 25,73 % (trois ans), 22,87 % (cinq ans) et 21,22 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans) et 5 (globale).

Une gamme de produits robustes offerte par Fidelity Investments Canada

En tant que société de gestion de placements, Fidelity offre au public investisseur une gamme complète de fonds communs de placement et de FNB en constante évolution. Grâce à une offre diversifiée qui inclue notamment les FNB Fidelity Simplifié, Fidelity offre des solutions variées et innovantes couvrant différentes catégories d'actifs et de styles de placement. S'appuyant sur des recherches approfondies, une gestion active et un engagement constant envers la réussite de sa clientèle, Fidelity continue d'accompagner le public investisseur dans la prise en main de son avenir financier.

À propos de LSEG et des prix LSEG Lipper

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

Les prix LSEG Lipper sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour la constance du rendement, une mesure du rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader pour la constance du rendement (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix LSEG Lipper. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com .Bien que LSEG déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.



À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 343 milliards de dollars (au 28 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Prix LSEG Lipper, © 2025 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

