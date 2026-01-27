TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Après une carrière remarquable de 40 ans chez Fidelity, le gestionnaire de portefeuille Will Danoff se retirera de ses responsabilités quotidiennes de gestion de portefeuille à la fin de 2026.

Après son départ, M. Danoff agira en qualité de conseiller auprès de Fidelity, si bien que ses connaissances et ses principes de placement pourront continuer de porter leurs fruits pour l'entreprise et le public investisseur

« Au nom de tous les membres du personnel de Fidelity Investments Canada, je tiens à remercier M. Danoff pour son travail exceptionnel de gestion de portefeuille pour le public investisseur canadien. Par sa détermination et son génie, M. Danoff a su bâtir un avenir financier prometteur pour nombre d'entre nous au Canada. Nous lui en sommes profondément reconnaissants », a déclaré Rob Strickland, chef de Fidelity Canada. « Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être assurés que toute la force et l'envergure mondiale de Fidelity seront déployées pour assurer la continuité des stratégies de placement cogérées par M. Danoff, en s'appuyant sur la solidité de l'équipe de gestionnaires de portefeuille de Fidelity et un plan de transition établi. »

Suivant une approche de placement axée sur le travail d'équipe, M. Danoff cogère actuellement plusieurs Fonds Fidelity destinés au public investisseur canadien. L'équipe de gestionnaires de portefeuille avec laquelle il travaille met à profit ses vaste connaissances en placement et son expertise en gestion de portefeuille depuis des années. Après la retraite de M. Danoff, l'équipe continuera de gérer les Fonds. Aucun changement aux objectifs ou aux stratégies de placement n'est prévu. M. Danoff est convaincu des capacités de l'équipe de gestion de portefeuille et des ressources en recherche mondiales pour assurer le maintien de ces stratégies.

Fonds Fidelity cogérés par Will Danoff au Canada :

Fonds Gestionnaires de portefeuille Catégorie Fidelity Vision stratégiqueMC Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutresMC Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture systématique des devisesMC Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs - Devises neutresMC Fiducie de placement Fidelity Vision stratégiqueMC (collectivement, la « stratégie Fidelity Vision stratégique ») Will Danoff Nidhi Gupta Matthew Drukker Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales - Devises neutres Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales (collectivement, la « stratégie Fidelity Croissance et valeur mondiales de Fidelity ») Will Danoff Nidhi Gupta Matthew Drukker Sam Chamovitz Morgen Peck

Will Danoff codirige la stratégie Fidelity Vision stratégique aux côtés de Nidhi Gupta et Matthew Drukker. Mme Gupta et M. Drukker ont travaillé en étroite collaboration avec M. Danoff, qui les a encadrés dans l'application de sa philosophie de placement, de son approche rigoureuse et de ses pratiques exemplaires dans différentes conditions de marché. La structure de l'équipe et les ressources mises en place pour ces fonds contribueront à assurer une transition harmonieuse et la continuité de la stratégie pour le public investisseur au Canada.

M. Danoff, Mme Gupta et M. Drukker cogèrent également environ la moitié des actifs de la stratégie Fidelity Croissance et valeur mondiales en utilisant la même approche de placement et les mêmes raisonnements que ceux employés pour la stratégie Fidelity Vision stratégique.

À propos des gestionnaires de portefeuille Nidhi Gupta et Matthew Drukker de Fidelity

Nidhi Gupta travaille avec M. Danoff depuis son arrivée à Fidelity Investments en 2008. Aux côtés de M. Danoff, elle cogère actuellement la Catégorie Fidelity Vision stratégique, la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, le Fidelity Advisor New Insights Fund*, le Fidelity VIP Contrafund* et le Fidelity Series Opportunistic Insights Fund*. Auparavant, elle a couvert les actions Internet à grande capitalisation et a été chef mondial du secteur des technologies de l'information pour le Fidelity Select Technology Portfolio*, le Fidelity Advisor Technology Fund*, le Fidelity VIP Technology Portfolio* et le Fidelity Select Communication Services Portfolio*. Mme Gupta compte 24 ans d'expérience dans le domaine.

Matthew Drukker s'est joint à Fidelity en 2008. Aux côtés de M. Danoff, il cogère actuellement la Catégorie Fidelity Vision stratégique, la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, le Fidelity Advisor New Insights Fund*, le Fidelity VIP Contrafund* et le Fidelity Series Opportunistic Insights Fund*. Il possède 27 ans d'expérience dans le secteur et a commencé sa carrière chez Fidelity en tant que stagiaire en recherche sur les actions avant de devenir analyste en actions, couvrant des segments des secteurs des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire, puis les principales industries du secteur des services de communication.

* Uniquement offert aux États-Unis.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada s.r.i., notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 348 milliards de dollars (au 31 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

