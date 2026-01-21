TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Pour les FNB Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 28 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 30 janvier 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part

($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Dividendes

canadiens élevés FCCD 0,11676 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,07148 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés - Devises

neutres FCUH 0,13954 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains pour hausses de

taux FCRR/ FCRR.U 0,06649 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

internationaux élevés FCID 0,02520 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB indiciel Fidelity

Obligations canadiennes -

Approche systématique FCCB 0,07052 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Obligations de

sociétés canadiennes à

court terme FCSB 0,08198 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Obligations

mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,05149 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Revenu

mensuel canadien élevé FCMI 0,04839 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Revenu

mensuel mondial élevé FCGI 0,02555 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de

Toronto

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part

($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Obligations

mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,06093 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Actions à

rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 0,17895 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Obligations

américaines de base FCUB/ FCUB.U 0,08063 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Simplifié -

Revenu fixe FFIX 0,02944 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe

Canada

Pour les séries FNB des Fonds Fidelity suivants, les porteurs de parts inscrits au 30 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 3 février 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity Symbole boursier Distribution

en espèces

par part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse Fonds Fidelity Revenu élevé

tactique - série FNB FTHI 0,03110 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de

Toronto Fonds Fidelity Revenu

absolu - série FNB FCAB/

FCAB.U 0,10458 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de

Toronto

