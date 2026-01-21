Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity English

Fidelity Investments Canada ULC

21 janv, 2026, 18:10 ET

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2026  pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Pour les FNB Fidelity, les porteurs de parts inscrits au 28 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 30 janvier 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part
($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence 
des
versements

Bourse

FNB Fidelity Dividendes
canadiens élevés

FCCD

0,11676

31608M102

CA31608M1023

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains élevés

FCUD/

FCUD.U

0,07148

31645M107

CA31645M1077

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains élevés - Devises
neutres

FCUH

0,13954

315740100

CA3157401009

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains pour hausses de
taux

FCRR/ FCRR.U

0,06649

31644M108

CA31644M1086

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
internationaux élevés

FCID

0,02520

31623D103

CA31623D1033

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB indiciel Fidelity
Obligations canadiennes -
Approche systématique

FCCB

0,07052

31644F103

CA31644F1036

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Obligations de
sociétés canadiennes à
court terme

FCSB

0,08198

31608N100

CA31608N1006

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Obligations
mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

0,05149

31623G106

CA31623G1063

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Revenu
mensuel canadien élevé

FCMI

0,04839

31609T106

CA31609T1066

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Revenu
mensuel mondial élevé

FCGI

0,02555

31623K107

CA31623K1075

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Obligations
mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

0,06093

31624P105

CA31624P1053

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Actions à
rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

 

0,17895

31613F100

CA31613F1009

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Obligations
américaines de base

FCUB/

FCUB.U

0,08063

315945105

CA3159451051

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Simplifié -
Revenu fixe

FFIX

0,02944

31581F108

CA31581F1080

Mensuelle

Cboe
Canada

Pour les séries FNB des Fonds Fidelity suivants, les porteurs de parts inscrits au 30 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 3 février 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity

Symbole boursier

Distribution
en espèces
par part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence
des
versements

Bourse

Fonds Fidelity Revenu élevé
tactique - série FNB

FTHI

0,03110

31642L664

CA31642L6641

Mensuelle

Bourse de
Toronto

Fonds Fidelity Revenu
absolu - série FNB

FCAB/
FCAB.U

0,10458

315944108

 

CA3159441086

 

Mensuelle

Bourse de
Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 362 milliards de dollars (au 20 janvier 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

https://www.fidelity.ca/fr
Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify.

