Un nouveau produit de placement non traditionnel liquide conçu pour s'adapter aux marchés évolutifs

TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») lance le Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes (le « Fonds ») et sa série FNB. Alors que le contexte politique, les taux d'intérêt et les conditions du marché continuent d'évoluer, la diversification mondiale devient de plus en plus essentielle et les investisseurs recherchent des solutions qui peuvent les aider à profiter des occasions sur le marché.

Géré par les gestionnaires de portefeuille de Fidelity Max Adelson et Nicolas Bellemare, le Fonds est une stratégie mondiale et diversifiée sur positions longues et courtes qui tire parti du réseau de recherche exclusif de Fidelity pour investir parmi les régions, les secteurs et les capitalisations boursières. S'appuyant sur le réseau mondial de recherche de Fidelity, le Fonds combine des positions longues et courtes pour lui permettre de composer avec une variété de conditions de marché. À l'instar de nombreux gestionnaires de portefeuille de Fidelity, MM. Adelson et Bellemare ont développé leur expertise dans le cadre du programme de formation des analystes de Fidelity.

Fidelity a lancé son premier fonds non traditionnel en 2020 et continue d'élargir sa gamme de produits dans ce segment du marché, la plupart d'entre eux étant axés sur les placements non traditionnels fondés sur la recherche et ne comportant pas d'honoraires liés au rendement.

Qu'est-ce qu'un fonds à positions longues/courtes?

Dans un fonds à positons longues/courtes, le gestionnaire de portefeuille achète et détient des actions qui lui semblent sous-évaluées dans l'attente que leur valeur augmentera au fil du temps (positions longues), et vend à découvert des actions qu'il estime surévaluées (positions courtes).

Pourquoi investir dans ce fonds?

Souplesse en matière de répartition - Le Fonds investit dans des positions longues et courtes sur des actions d'une grande variété d'entreprises, ce qui lui permet de s'adapter tout au long du cycle de marché.

- Le Fonds investit dans des positions longues et courtes sur des actions d'une grande variété d'entreprises, ce qui lui permet de s'adapter tout au long du cycle de marché. Diversification mondiale - L'exposition du Fonds dépasse les frontières de l'Amérique du Nord, élargissant ainsi le bassin d'occasions de placement à l'échelle mondiale et favorisant la diversification. Alors que les occasions continuent de se présenter sur les marchés mondiaux, le Fonds est bien placé pour en profiter.

- L'exposition du Fonds dépasse les frontières de l'Amérique du Nord, élargissant ainsi le bassin d'occasions de placement à l'échelle mondiale et favorisant la diversification. Alors que les occasions continuent de se présenter sur les marchés mondiaux, le Fonds est bien placé pour en profiter. Gestion active - Le Fonds a recours à une stratégie active sur positions longues et courtes visant à générer une croissance du capital à long terme tout en gérant la volatilité, en complément aux stratégies traditionnelles à positions longues seulement.

« Il est essentiel d'offrir des choix aux investisseurs en cette période de changement. L'une des façons dont Fidelity répond à ce besoin est en élargissant son offre de produits non traditionnels », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « Qu'ils détectent une occasion liée aux valorisations, aux tendances sectorielles ou aux données fondamentales, les gestionnaires du Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes peuvent tirer parti des deux côtés de la transaction pour générer des rendements ou gérer le risque. »

Qui sont les gestionnaires?

Max Adelson et Nicolas Bellemare ont des parcours professionnels très semblables. Ils se connaissent depuis qu'ils ont tous deux obtenu un baccalauréat spécialisé en gestion des placements de l'Université McGill, où ils étaient cogestionnaires d'un fonds d'investissement étudiant. Ils se sont tous deux joints à Gestion de placements Fidelity Canada en 2012 à titre d'analystes en recherche sur les actions des secteurs des produits financiers, de l'énergie, des technologies de l'information et des soins de santé. Ils ont acquis de l'expérience dans la gestion de ces composantes pour le compte du Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada à divers moments. MM. Adelson et Bellemare détiennent le titre d'analyste financier agréé (CFA).

En savoir plus sur le Fonds

Conseillers et conseillères en placements - Joignez-vous à nous en direct le 3 février à 11 h 30 (HE) pour une webémission de la série DialoguesFidelity durant laquelle les gestionnaires de portefeuille Nicolas Bellemare et Max Adelson vous feront découvrir le Fonds.

- Joignez-vous à nous en direct le 3 février à 11 h 30 (HE) pour une webémission de la série DialoguesFidelity durant laquelle les gestionnaires de portefeuille Nicolas Bellemare et Max Adelson vous feront découvrir le Fonds. Lire notre article sur les fonds à positions longues/courtes .

. Suivez @FidelityCanada sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur le Fonds, des analyses de marché régulières et plus encore.

Fonds Fidelity Actions américaines - série FNB

Fidelity lance également le Fonds Fidelity Actions américaines - série FNB (FCAE), qui vient s'ajouter dès aujourd'hui à la gamme croissante de FNB de Fidelity inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, tout comme le Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes (FLSE).

Options d'achat en dollars américains pour certains fonds communs de placement existants

Fidelity offre maintenant des options d'achat en dollars américains pour les fonds suivants :

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Revenu fixe

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Revenu conservateur

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Croissance

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Actions

« La gamme Fidelity Simplifié a connu une croissance phénoménale au fil des ans en réponse à la forte demande de la clientèle, affirme Mme Creelman. Nous avons conçu ces produits en mettant l'accent sur les besoins des investisseurs, et la gamme a maintenant atteint 15 milliards de dollars d'actifs. »

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.



Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 364 milliards de dollars (au 19 janvier 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds est un fonds commun de placement non traditionnel. Il a la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ce Fonds des fonds communs de placement traditionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur du Fonds diminue. Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de la négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché pourrait influencer le cours de ces titres. Une telle perturbation ou interruption de la négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et ceux des séries de fonds communs de placement traditionnels, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comportera de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, il pourrait y avoir une différence entre le rendement des titres de série FNB et celui des titres de séries de fonds communs de placement traditionnels. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.

