19 sept, 2025, 17:30 ET

TORONTO, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de septembre 2025 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au registre le 26 septembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 30 septembre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part
($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence 
des
versements

Bourse

FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés

FCCD

0,09087

31608M102

CA31608M1023

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FCUD/

FCUD.U

0,09581

31645M107

CA31645M1077

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres

FCUH

0,08124

315740100

CA3157401009

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FCRR/
FCRR.U

0,07428

31644M108

CA31644M1086

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FCID

0,02552

31623D103

CA31623D1033

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique

FCCB

0,06379

31644F103

CA31644F1036

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

FCSB

0,07635

31608N100

CA31608N1006

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

0,07620

31623G106

CA31623G1063

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

FCMI

0,03326

31609T106

CA31609T1066

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

0,03052

31623K107

CA31623K1075

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

0,07397

31624P105

CA31624P1053

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

0,18142

31613F100

 

CA31613F1009

 

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations américaines de base

FCUB/

FCUB.U

0,08506

315945105

 

CA3159451051

 

Mensuelle

 

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe

FFIX

0,03210

31581F108

 

CA31581F1080

 

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité

FCCL

0,19679

31608H103

CA31608H1038

Trimestrielle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité

FCUL/

FCUL.U

0,13308

31647B109

CA31647B1094

Trimestrielle

Cboe Canada

FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité

FCCQ

0,18808

31610C100

CA31610C1005

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité

FCUQ/

FCUQ.U

0,12854

31647C107

CA31647C1077

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres

FCQH

0,11101

31648J101

CA31648J1012

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Canada

FCCV

0,09421

31609U103

CA31609U1030

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Amérique

FCUV/

FCUV.U

0,07182

31647E103

CA31647E1034

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres

FCVH

0,06489

31646E104

CA31646E1043

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur

FCIP

0,07465

315814103

CA3158141034

Trimestrielle

Cboe Canada

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 30 septembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 2 octobre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part
($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence
des
versements

Bourse

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB

FTHI

0,02473

31642L664

CA31642L6641

Mensuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB

FCAB/
FCAB.U

0,11721

315944108

CA3159441086

Mensuelle

Bourse de Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont l'actif sous gestion s'élève à 329 milliards de dollars (au 18 septembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

https://www.fidelity.ca/fr
Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

