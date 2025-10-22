TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 29 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 octobre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution en

espèces par

part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Dividendes

canadiens élevés FCCD 0,15474 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,13890 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés -

Devises neutres FCUH 0,11732 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains pour

hausses de taux FCRR/ FCRR.U 0,09178 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

internationaux élevés FCID 0,15344 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB indiciel Fidelity

Obligations

canadiennes -

Approche systématique FCCB 0,07522 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity

Obligations de sociétés

canadiennes à court

terme FCSB 0,09288 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity

Obligations mondiales

de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,08648 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe

Canada FNB Fidelity Revenu

mensuel canadien élevé FCMI 0,05735 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Revenu

mensuel mondial élevé FCGI 0,05559 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de

Toronto

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 4 novembre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces par

part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse Fonds Fidelity Revenu

élevé tactique - série FNB FTHI 0,04477 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de

Toronto Fonds Fidelity Revenu

absolu - série FNB FCAB/ FCAB.U 0,12845 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de

Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 341 milliards de dollars (au 21 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

