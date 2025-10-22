Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity English
22 oct, 2025, 17:50 ET
TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.
Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 29 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 octobre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole
|
Distribution en
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
FNB Fidelity Dividendes
|
FCCD
|
0,15474
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes
|
FCUD/
FCUD.U
|
0,13890
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes
|
FCUH
|
0,11732
|
315740100
|
CA3157401009
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes
|
FCRR/
FCRR.U
|
0,09178
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes
|
FCID
|
0,15344
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB indiciel Fidelity
|
FCCB
|
0,07522
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Mensuelle
|
Cboe
|
FNB Fidelity
|
FCSB
|
0,09288
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Mensuelle
|
Cboe
|
FNB Fidelity
|
FCGB/
FCGB.U
|
0,08648
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Mensuelle
|
Cboe
|
FNB Fidelity Revenu
|
FCMI
|
0,05735
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Revenu
|
FCGI
|
0,05559
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Mensuelle
|
Bourse de
Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 4 novembre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
Fonds Fidelity Revenu
|
FTHI
|
0,04477
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Revenu
|
FCAB/
FCAB.U
|
0,12845
|
315944108
|
CA3159441086
|
Mensuelle
|
Bourse de
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 341 milliards de dollars (au 21 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.
https://www.fidelity.ca/fr
Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify.
