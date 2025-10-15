De nouveaux fonds communs de placement et FNB offrent davantage de choix et un meilleur accès à des combinaisons d'actifs novatrices.

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - En réponse à l'évolution des besoins de sa clientèle, Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) est fière d'annoncer le lancement de deux nouvelles solutions de placement : le Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et sa série FNB (FGSM); le Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions et sa série FNB (FMAE). Ce dernier constitue le tout premier fonds de placements non traditionnels liquides multistratégies de Fidelity.

De plus, Fidelity élargit sa gamme de Portefeuilles gérés en ajoutant la série FNB à trois de ses portefeuilles existants, pour un accès plus souple à ces solutions réunissant différentes catégories d'actifs. Collectivement, ces portefeuilles détiennent un actif de 59 milliards de dollars (au 30 septembre 2025).

« Pour répondre à la demande croissante de sources de diversification de portefeuille, nous voulons proposer des stratégies efficaces et performantes qui donnent à tous et toutes les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity « Ces nouveaux fonds et séries FNB peuvent ouvrir la porte aux occasions parmi les petites et moyennes capitalisations mondiales et les placements non traditionnels de même que donner accès aux fonds communs de placement de Fidelity en version FNB. »

Nouveaux fonds :

Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et sa série FNB (FGSM)

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions et sa série FNB (FMAE)

Série FNB de portefeuilles existants :

Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB (FMPI)

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB (FMPB)

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB (FMPG)

Dès ce matin, les nouvelles séries FNB viennent s'ajouter à la gamme de FNB croissante de Fidelity, qui comprend 52 stratégies de placement dont l'actif sous gestion s'élève à 21,8 milliards de dollars (au 30 septembre 2025) à la Bourse de Toronto.

Pourquoi investir dans ces fonds?

Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et sa série FNB (FGSM)

Vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés à moyenne, petite, et microcapitalisation situées partout dans le monde.

Utilise une combinaison de recherche fondamentale et d'approche quantitative dans la constitution du portefeuille.

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions et sa série FNB (FMAE)

Vise l'appréciation du capital à long terme tout en réduisant sa corrélation et sa volatilité globale par rapport aux principaux marchés boursiers.

Offre un accès consolidé à l'éventail des capacités de Fidelity en matière de placements non traditionnels liquides en un seul et même produit.

Nouvelles séries FNB des Portefeuilles gérés de Fidelity - Gérées par David Wolf et David Tulk, gestionnaires de portefeuille au sein de l'équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity.

Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB (FMPI) : Représente la version FNB du fonds commun de placement, une solution de revenu à multiples catégories d'actifs mondiale dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d'actions.

Représente la version FNB du fonds commun de placement, une solution de revenu à multiples catégories d'actifs mondiale dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d'actions. Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB (FMPB) : Représente la version FNB du fonds commun de placement, une solution à multiples catégories d'actifs mondiale dont la composition neutre correspond à 60 % d'actions et 40 % de titres à revenu fixe.

Représente la version FNB du fonds commun de placement, une solution à multiples catégories d'actifs mondiale dont la composition neutre correspond à 60 % d'actions et 40 % de titres à revenu fixe. Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB (FMPG) : Représente la version FNB du fonds commun de placement, une solution à multiples catégories d'actifs mondiale dont la composition neutre correspond à 85 % d'actions et 15 % de titres à revenu fixe.

Écoutez nos experts et expertes :

15 octobre à 11 h 30 (HE) - DialoguesFidelity : La gestionnaire de portefeuille Shilpa Mehra présente le FGSM.

- : La gestionnaire de portefeuille Shilpa Mehra présente le FGSM. Rediffusion du 14 octobre - DialoguesFidelity : Rory Poole, directeur en chef, Placements non traditionnels et Brendan Sims, stratège en placements non traditionnels présentent le FMAE.

- : Rory Poole, directeur en chef, Placements non traditionnels et Brendan Sims, stratège en placements non traditionnels présentent le FMAE. 20 octobre à 12 h 30 (HE) - En avant : Rory Poole et Brendan Sims examinent le FMAE en détail.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 338 milliards de dollars (au 6 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

« Fidelity Investments » désigne FMR LLC, une société américaine, et certaines filiales, y compris Fidelity Management & Research Company LLC (« FMR U.S. ») et Fidelity Management & Research (Canada) s.r.i. (« FMR Canada »). FMR Canada exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC. FMR Canada a commencé à exercer ses activités en Ontario le 1er février 2018. FMR Canada est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et de gestionnaire de portefeuille auprès des autres commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les activités de FMR Canada se limitent actuellement à l'offre de stratégies de répartition mondiale de l'actif par une équipe de gestion de portefeuille discrète au sein de la société. FMR Canada offre ces stratégies en qualité de sous-conseiller pour les comptes dont le conseiller est Fidelity agissant alors à titre de sous-conseiller direct de Fidelity ou de sous-conseiller par l'intermédiaire de conseillers Fidelity qui ne sont pas Canadiens, notamment (et principalement) des conseillers en placements inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, comme FMR Co., Inc. FMR Canada n'offre pas directement ces stratégies aux investisseurs canadiens. Le nom « Fidelity Investments » a été enregistré en tant que marque de commerce déposée au Canada par FMR Canada.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions est un fonds commun de placement non traditionnel. Il a la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement conventionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient le Fonds des fonds communs de placement conventionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur du Fonds diminue. Le Fonds a obtenu une dispense l'autorisant à employer des stratégies de vente à découvert qui sont hors du champ d'application de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable à la fois aux fonds communs de placement non traditionnels et aux fonds communs de placement conventionnels. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, celui-ci peut effectuer des ventes à découvert et des emprunts de fonds jusqu'à concurrence d'une limite combinée de 100 % de sa valeur liquidative.

Le Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation investit dans des sociétés à microcapitalisation et à petite capitalisation qui comportent des risques plus importants que les grandes sociétés, comme une liquidité moindre et une volatilité plus élevée. Veuillez lire le prospectus du fonds pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de la négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché pourrait influencer le cours de ces titres. Une telle perturbation ou interruption de la négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et ceux des séries de fonds communs de placement classiques, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comportera de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, il pourrait y avoir une différence entre le rendement des titres de série FNB et celui des titres de séries de fonds commun de placement traditionnels. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.

Pour la série FNB des fonds existants, le prix des titres peut comprendre le revenu et/ou les gains en capital qui ne sont pas encore distribués. Vous devrez payer de l'impôt sur les distributions de revenu et de gains en capital du Fonds même si le revenu et les gains en capital en question se rapportent à une période antérieure à la souscription des parts et qu'ils ont pu être pris en compte dans le prix que vous avez payé pour souscrire ces parts. Cela peut être particulièrement important si vous souscrivez des parts du Fonds tard dans l'année, ou à la date de versement d'une distribution ou avant celle-ci.

