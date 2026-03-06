TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity Canada ») a annoncé que Jed Weiss, l'un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et de sa série FNB (le « Fonds »), renoncera aux responsabilités de gestion de cette stratégie à la fin de 2026. M. Weiss restera au service de Fidelity où il se concentrera sur la gestion d'autres stratégies de placement, notamment le Fonds Fidelity Croissance internationale destiné au public investisseur canadien.

Les objectifs et les stratégies de placement du Fonds demeureront inchangés à la suite du retrait de M. Weiss à la fin de l'année, et la gestion du Fonds continuera d'être assurée par les gestionnaires de portefeuille Shilpa Mehra, Patrick Drouot et Salim Hart.

Chez Fidelity Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 371 milliards de dollars (au 28 février 2026), Fidelity Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity Canada sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de la négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché pourrait influencer le cours de ces titres. Une telle perturbation ou interruption de la négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et ceux des séries de fonds commun de placement classiques, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comportera de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, il pourrait y avoir une différence entre le rendement des titres de série FNB et celui des titres de séries de fonds communs de placement traditionnels. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

