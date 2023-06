SAINT-THOMAS, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Afin de supporter ses employés touchés par les feux de forêt qui font rage actuellement en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique, Harnois Énergies a décidé de remettre 10 000 $ à la Croix-Rouge canadienne qui vient en aide aux sinistrés touchés par cette tragédie.

« Nous sommes touchées par la situation des feux de forêt en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique puisque nous avons fait l'acquisition en mars dernier d'une partie du réseau de vente au détail Wilsons dans les Maritimes. Une équipe de 350 personnes s'est donc jointe à la grande famille Harnois Énergies. C'est pourquoi nous sommes de tout cœur avec nos employés ainsi que les communautés qui sont affectées par ce désastre », explique Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

À noter que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verseront chacun une somme équivalente à chaque dollar donné au Fonds de secours : feux en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique de la Croix-Rouge canadienne. Harnois Énergies invite donc la population à faire preuve de générosité en contribuant directement à https://www.croixrouge.ca ou par téléphone 1 800 418-1111.

À propos de Harnois Énergies ( https://harnoisenergies.com)

La corporation, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 400 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2021, l'entreprise obtient la Reconnaissance Or et la conserve jusqu'à ce jour. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

