Une nouvelle entreprise : Michaud Harnois Énergies

SAINT-THOMAS, NB, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Harnois Énergies (HÉ) et Michaud Petroleum ont obtenu l'aval du Bureau de la concurrence du Canada permettant ainsi la création de l'entreprise Michaud Harnois Énergies. Rappelons que les deux entreprises de distribution d'énergies avaient annoncé, en mai dernier, qu'elles en étaient venues à une entente qui unirait désormais les activités des deux entreprises du Nouveau-Brunswick (N-B). Celle-ci était toutefois sujette à l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada.

Hermel Michaud, PDG de Michaud Petroleum et Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies (Groupe CNW/Harnois Énergies)

« Nous sommes très heureux d'officialiser cette entente stratégique. La création de Michaud Harnois Énergies solidifiera la position commune des deux entreprises dans la distribution d'énergie au Nouveau-Brunswick. », a déclaré Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

De son côté, Hermel Michaud, président-directeur général de Michaud Petroleum se réjouit de l'entente. « Nous sommes enthousiastes de combiner nos forces, nos connaissances et nos ressources pour créer un avenir prometteur. La qualité de service pour laquelle nous sommes reconnus continuera d'être notre priorité. »

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 2 000 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2024, l'entreprise devient membre du Club Platine. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

À propos de Michaud Petroleum

Basée au Nouveau-Brunswick et opérant depuis plus de 60 ans, Michaud Petroleum offre une gamme complète de lubrifiants et produits spéciaux en plus du carburant. L'entreprise se démarque par son engagement à offrir un service traditionnel tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies et les innovations.

SOURCE Harnois Énergies

Contact presse : Félix Massé, Agent aux communications, [email protected]