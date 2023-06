MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - Cette année les festivités entourant la fête du Canada prendront une toute nouvelle forme en procédant à un recentrage sur des activités ayant un caractère familial et ce en vue de se rapprocher davantage des montréalais et des montréalaises.

Ainsi l'emplacement du quai de l'horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, prendra la forme d'une grande célébration où se côtoieront jeux gonflables, jeux géants, maquillage pour enfants, une clinique d'initiation de la Caravane mobile du Taz, une aire de détente, des ateliers de dessin et fabrication de bâtons de paroles et des artistes ambulants.

À l'horaire de la journée la population montréalaise pourra assister à la traditionnelle salve d'honneur des Forces armées canadiennes en présence d'agents de la Gendarmerie royale canadienne. Une cérémonie d'assermentation des nouveaux Canadiens viendra aussi agrémenter le tout sans compter le traditionnel partage du gâteau de la fête du Canada.

Le point marquant de cette journée de festivités sera la présentation musicale des DJ Lux et Klein de 19h à 22h, suivie du traditionnel feu d'artifices. Ils viendront terminer en beauté cette journée de célébration de la fierté Canadienne.

Venez célébrer et vibrer ensemble le samedi1er juillet dans le Vieux-Port au quai de l'horloge. Tous les détails sont sur le site web de la fête du Canada à Montréal.

Financée par le gouvernement du Canada.

Facebook : @feteducanadamontreal / Instagram : @feteducanadamtl / #CanadaMTL2023

