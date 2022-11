Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec verse 55 500 $ au Marché de Noël de Joliette

QUÉBEC, le 26 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 55 500 $ au Marché de Noël de Joliette, qui a lieu jusqu'au 23 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement regroupe une trentaine de producteurs et d'artisans de Lanaudière, et met en valeur le patrimoine vivant, la musique traditionnelle et la culture locale. Il est l'endroit indiqué pour trouver un présent qui fera plaisir à ses proches.

Citations :

« Je suis fière du soutien du gouvernement du Québec au Marché de Noël de Joliette, qui enrichit l'offre touristique de la région pour une 16e édition. En plus de faire rayonner notre industrie événementielle, ce rendez-vous festif permet à nos entrepreneurs d'avoir un contact privilégié avec le public et de présenter des produits originaux. Voilà une belle occasion de s'imprégner de la joie du temps des Fêtes, tout en passant de bons moments en famille ou entre amis. J'invite les visiteurs à en profiter pour découvrir les attraits de Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La période des Fêtes est un moment idéal pour partir à la découverte de notre terroir. Les idées de cadeaux ne manquent pas sur les étalages du Marché de Noël de Joliette, qui représente l'occasion parfaite pour rencontrer de nombreux producteurs québécois, toujours fiers d'échanger avec les consommateurs. Donner un produit agroalimentaire d'ici à ses proches, c'est un plaisir assuré, en plus d'être profitable pour notre économie et nos communautés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je me réjouis des investissements annoncés par mes collègues Caroline Proulx et André Lamontagne. Cet appui à la 16e édition du Marché de Noël de Joliette permettra, encore une fois, d'offrir à la population de la circonscription les meilleurs produits régionaux et de promouvoir l'achat local. »

François St-Louis, député de Joliette et adjoint gouvernemental du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 40 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie la somme de 15 000 $ à l'organisation par l'entremise du programme Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://ca.linkedin.com/company/ministere-agriculture-pecheries-alimentation-quebec

https://www.tiktok.com/@mapaquebec?lang=fr

https://www.youtube.com/channel/UCl9sW7bep-RcECV8y6JiicQ

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488