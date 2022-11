Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie près de 625 000 $ au Marché de Noël allemand de Québec

QUÉBEC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 624 500 $ au Marché de Noël allemand de Québec, qui se déroule jusqu'au 23 décembre prochain.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le député de Dubuc et adjoint parlementaire à la ministre du Tourisme, M. François Tremblay, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour son 15e anniversaire, le Marché de Noël allemand de Québec promet plusieurs surprises. En plus des quelque 90 exposants présents dans le fabuleux village aux influences européennes, les visiteurs pourront, entre autres, admirer des marionnettes géantes, écouter des performances musicales et profiter des kaléidoscopes.

Citations :

« Le Marché de Noël allemand fait partie des traditions de fin d'année à Québec. Il insuffle magie et vitalité au cœur du centre-ville et attire chaque année des milliers de visiteurs. Je félicite les organisateurs qui, depuis 15 ans, en font un incontournable dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les marchés de Noël sont de ces rendez-vous qui enrichissent l'offre touristique de nos régions et bonifient l'économie locale. Je suis fière que le gouvernement apporte son appui au Marché de Noël allemand de Québec, qui, pour une 15e saison, magnifie la ville avec son village, ses kiosques de bois et ses activités magiques, contribuant ainsi à l'attractivité de notre destination. Il fait briller les acteurs de nos industries événementielle et agroalimentaire, et représente l'endroit rêvé pour dénicher un cadeau original. J'invite les visiteurs à encourager nos entreprises et à prolonger leur séjour dans la Capitale-Nationale afin de profiter de ses paysages, de ses attraits et de l'accueil chaleureux de ses habitants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Marché de Noël allemand de Québec est un événement unique en Amérique du Nord. Cette 15e édition témoigne de notre relation avec l'Allemagne : pérenne, cordiale et prometteuse. Chaque année, il offre une magnifique vitrine mettant en valeur les liens uniques entretenus par le Québec et la Bavière. Je nous souhaite une fête remplie d'émerveillement, une expérience mémorable dans le Vieux-Québec ainsi qu'une longue coopération Québec-Bavière. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 355 000 $ à l'organisation par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la Capitale-Nationale.





Le ministère du Tourisme accorde 262 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie consent 7 000 $ par le biais de son programme de coopération Québec-Bavière .

