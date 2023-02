Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 19 500 $ au Carnaval de Sherbrooke

QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 19 500 $ au Carnaval de Sherbrooke, qui a lieu jusqu'au 26 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Encore cette année, le Carnaval de Sherbrooke propose un programme varié qui se déroulera dans une ambiance des plus festives et plaira aux petits comme aux grands. Ceux-ci pourront déambuler sur le Parcours de glaces et lumières, s'amuser dans les jeux gonflables, déguster les gourmandises de la cabane à sucre et profiter des différentes activités sportives, entre autres choses.

Citations :

« Le Carnaval de Sherbrooke contribue à la renommée du Québec comme destination touristique de choix. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ce traditionnel rassemblement hivernal, qui permet aux festivaliers de passer de bons moments avec leurs proches et de goûter aux joies de la saison froide. Ce genre de rendez-vous dynamise l'économie des Cantons-de-l'Est et fait briller le talent de nos acteurs des industries événementielle et touristique. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur escapade pour découvrir les attraits de la région. Quelle belle façon de vivre la semaine de relâche au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Carnaval de Sherbrooke enrichissent l'offre touristique locale. Cette fête hivernale favorise assurément le rayonnement de la région en accueillant des visiteurs venus de partout. Je suis fier que le gouvernement y apporte son soutien! Je souhaite que les carnavaleux explorent les Cantons-de-l'Est pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses activités touristiques. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

