Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de cinéma Vues d'Afrique

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 65 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 10 avril prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 45 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 20 000 $ par le biais du volet 4 - aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et diffusion.

Citations :

« L'industrie touristique est un secteur économique névralgique pour le Québec, et ses événements, comme le Festival international de cinéma Vues d'Afrique, ont des retombées importantes dans leur milieu. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous cinématographique de haute qualité. La venue de milliers de visiteurs contribue au rayonnement international des talents d'ici tout en permettant aux cinéphiles d'en apprendre davantage sur les cultures africaines et créoles. Je souligne le travail de l'équipe organisatrice! Elle a orchestré le festival de main de maître, au grand plaisir des amateurs du 7e art. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique convie les Québécois à la rencontre du Québec et des cultures francophones. Notre gouvernement est heureux d'être partenaire de ce rendez-vous, qui permet à des cinéastes d'ici et d'ailleurs de bénéficier d'une vitrine pour faire rayonner leur grand talent. J'invite cordialement le plus grand nombre de cinéphiles à se laisser prendre soit en salle ou en ligne. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La réputation du Festival international de cinéma Vues d'Afrique n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique de la métropole est important. Je salue la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement, qui fait partie du calendrier événementiel montréalais depuis 1985! J'invite les visiteurs et leur famille à profiter de leur escapade à Montréal pour découvrir, ou redécouvrir, ses quartiers, son centre-ville et ses attraits. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

