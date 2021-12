Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'offre hivernale du parc Jean-Drapeau

QUÉBEC, le 18 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le parc Jean-Drapeau dans l'adaptation de ses activités hivernales, qui auront lieu à Montréal jusqu'au 6 mars 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 33 000 $ à l'organisme par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient les activités hivernales se déroulant au parc Jean-Drapeau. Je félicite les promoteurs pour le travail accompli! Ils ont su s'adapter avec succès afin que les visiteurs puissent célébrer les joies de l'hiver en toute sécurité. Voilà l'occasion idéale de prendre l'air pour profiter de la nature et des magnifiques panoramas de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le parc Jean-Drapeau fait partie des emblèmes montréalais. Je me réjouis que notre gouvernement appuie l'offre hivernale de cet attrait naturel, qui propose des expériences uniques en tout temps. J'invite tous les Québécois à bouger et à tirer plaisir de la saison froide! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :





permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;







stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

