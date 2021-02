Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Pentathlon des neiges

QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 98 000 $ au Pentathlon des neiges, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 28 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur de l'Office du Tourisme de Québec, M. Benoît Pigeon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour soutenir la réalisation de l'édition 2021 du Pentathlon des neiges, le ministère du Tourisme (MTO) verse une aide financière de 58 000 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. En collaboration avec l'Office du Tourisme de Québec, le MTO accorde également une somme de 40 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022.

Citations :

« Je suis heureuse que les organisateurs du Pentathlon des neiges proposent une nouvelle formule qui permet aux gens de relever un défi personnel ou pour leur entreprise en toute sécurité. Votre gouvernement est fier d'appuyer cette initiative qui incite petits et grands à profiter de l'hiver. Il s'agit d'une belle façon de s'émerveiller devant les paysages grandioses de nos régions et de soutenir ces entrepreneurs touristiques, qui se sont adaptés de façon exemplaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je salue l'organisation du Pentathlon des neiges. Cette édition spéciale présente un programme bien emballant! J'encourage fortement la population québécoise à participer aux différentes activités et à bouger en plein air en pratiquant un des cinq sports proposés. Vous en apprécierez les bienfaits tout en réalisant une bonne action, puisqu'une portion des coûts de votre inscription sera remise au programme À l'école, moi j'bouge! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Office du tourisme de Québec est heureux de soutenir le Pentathlon des neiges, un des plus grands événements de plein air hivernal au Canada. Bien que sous une formule différente cette année, c'est l'occasion tout indiquée de sortir dehors, de se dépasser et de profiter des joies de la saison en admirant les magnifiques paysages hivernaux qu'offre notre destination. »

Benoît Pigeon, directeur de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

Les mesures d'assouplissement suivantes ont été apportées au programme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :

Tous les événements soutenus dans le cadre du programme et qui ont eu lieu en mars et en avril 2020 ainsi que ceux qui se dérouleront au cours des exercices 2020- 2021 et 2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes du gouvernement provincial ne peut excéder 50 % des coûts totaux réels engagés.



L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales ne peut excéder 90 % des coûts totaux réels encourus.



Les dépenses relatives à des activités alternatives mises en place dans le contexte de la pandémie sont admissibles à une aide financière.



Les promoteurs d'événement ne seront pas tenus de réaliser une étude de provenance et d'achalandage. Les dernières données valides seront considérées pour le calcul de l'aide.

Les projets de l'EPRT, volet 3 - Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique, doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

