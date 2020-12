Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Noël dans le parc

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 164 000 $ à Noël dans le parc, qui se déroulera jusqu'au 4 janvier prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour soutenir la réalisation de l'édition 2020 du festival, qui présentera cette année l'ensemble de son programme en ligne, la contribution gouvernementale est répartie de la façon suivante : une aide financière de 120 000 $ est accordée par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation grâce au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, alors qu'une somme de 44 000 $ est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Citations :

« Certains moments de l'année sont synonymes de joie, et Noël en fait partie. Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le festival Noël dans le parc, qui répandra, en ligne, la magie des Fêtes. C'est entre autres grâce à des événements comme celui-ci que la créativité québécoise s'exprime. Je salue le travail de l'équipe de Noël dans le parc : bravo de rendre ce festival accessible bien au-delà de la métropole pour faire briller le talent et la vitalité des artistes qui y participent! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le ministère du Tourisme est heureux de soutenir Noël dans le parc, un événement musical qui, pour une 27e année, met de l'avant le talent d'artistes populaires du Québec et offre une belle vitrine à ceux de la relève. Je tiens à féliciter les organisateurs, qui ont fait preuve d'ingéniosité pour réaliser cette fête en s'invitant dans les maisons du Québec par le biais du Web. Je salue également le travail des artistes qui se sont adaptés pour participer aux Concerts sous le sapin, égayant ainsi les journées et les soirées des spectateurs. Je suis fière de la résilience de nos industries touristique et culturelle. Ce sont elles qui rendent possibles ces instants de pur bonheur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

