Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Carnaval de Sherbrooke

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Carnaval de Sherbrooke, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 28 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 10 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement. Cette contribution est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« Votre gouvernement soutient le Carnaval de Sherbrooke, cet événement emblématique de la région qui a su se réinventer pour faire vivre des moments magiques une fois de plus aux petits et aux grands. Je souhaite féliciter les organisateurs! Ils ont fait preuve de créativité en proposant un programme virtuel et dynamique. Je suis fière de l'adaptation dont nos industries touristique et culturelle ont fait preuve. Ce sont elles qui rendent possibles ces instants de pur bonheur, dans toutes les circonstances. Le Québec est reconnu pour son esprit festif, et les initiatives comme le Carnaval de Sherbrooke le prouvent une fois de plus. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis convaincu que cette édition du Carnaval de Sherbrooke, qui propose des activités originales auxquelles les gens pourront participer dans leur salon ou à l'extérieur, sera à la hauteur des attentes des citoyens de Sherbrooke. Malgré le contexte différent, les organisateurs de cette fête hivernale ont su s'adapter et se réinventer pour offrir un événement familial toujours aussi enlevant. Il s'agit d'une belle occasion de prendre un bon bol d'air et de profiter des joies hivernales de la région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Les mesures d'assouplissement suivantes ont été apportées au programme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :

Tous les événements soutenus dans le cadre du programme et qui ont eu lieu en mars et en avril 2020 ainsi que ceux qui se dérouleront au cours des exercices 2020- 2021 et 2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes du gouvernement provincial ne peut excéder 50 % des coûts totaux réels engagés.



L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales ne peut excéder 90 % des coûts totaux réels encourus.



Les dépenses relatives à des activités alternatives mises en place dans le contexte de la pandémie sont admissibles à une aide financière.



Les promoteurs d'événement ne seront pas tenus de réaliser une étude de provenance et d'achalandage. Les dernières données valides seront considérées pour le calcul de l'aide.

