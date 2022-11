Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2023 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison été-automne 2023. Les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2023 peuvent déposer leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme, et ce, jusqu'au 14 décembre 2022, à 15 h 59.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a soutenu de façon importante les festivals et les événements touristiques. Il entend poursuivre son soutien afin qu'ils puissent demeurer des moteurs de développement économique dans toutes les régions. Ainsi, l'enveloppe budgétaire disponible pour l'année 2023-2024 s'élève à 25,1 millions de dollars.

« Le tourisme est une composante forte de notre économie. La destination québécoise présente un grand potentiel de développement, tant dans la métropole que dans les régions. Les festivals et les événements y contribuent grandement avec leurs programmes uniques. Ils dynamisent nos villages, nos villes et nos municipalités en les rendant attrayants pour les visiteurs. Ils mettent aussi en lumière le talent des artisans de notre industrie événementielle, dont la renommée brille ici comme à l'international. C'est pourquoi notre gouvernement a toujours été présent pour les soutenir et qu'il entend le demeurer. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





positionner la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront obtenir une classification de la part d'une entreprise détenant la certification Gestion responsable d'événements en vertu de la norme BNQ 9700-253.





Ceux appuyés dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront prévoir un certain nombre d'indicateurs en matière d'écoresponsabilité événementielle parmi ceux identifiés par le Conseil québécois des événements écoresponsables.





En raison du contexte de relance touristique, les organisateurs n'auront pas à soumettre de nouvelles études de provenance et/ou d'achalandage avant la fin du programme. La dernière étude valide sera considérée.





Ceux qui feront une première demande pourront soumettre des données systématiques permettant de valider la provenance des participants.





Dans son Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 et son Cadre d'intervention 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., le ministère du Tourisme affirme sa volonté de voir le Québec se tailler une place parmi les chefs de file du tourisme responsable et durable, grâce entre autres au potentiel de ses entrepreneurs.

