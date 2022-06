Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie les Grands Feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 398 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec, qui se dérouleront à Québec du 21 juillet au 1er septembre.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 250 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. De son côté, le ministère du Tourisme verse 198 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Les feux illumineront à nouveau le ciel de Québec cet été! Cet événement signature pour notre Capitale-Nationale fait vibrer le cœur de ses spectateurs depuis plus de vingt-cinq ans. Son caractère grand public lui permet d'engendrer d'importantes retombées économiques et de favoriser la relance touristique, dans laquelle votre gouvernement est engagé. Je tiens à féliciter les Créations Pyro pour l'agilité et la créativité avec lesquelles ils ont revisité leur formule. Je suis convaincue que les spectateurs seront éblouis et émus de retrouver nos feux! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Grands Feux Loto-Québec font briller non seulement le ciel de la région de la Capitale-Nationale, mais le Québec en entier. Grâce à la notoriété de ce festival, des artificiers viennent de partout dans le monde pour démontrer leur savoir-faire. Je les invite d'ailleurs à prolonger leur séjour pour profiter des charmes et des attraits de la région. Je suis heureuse de pouvoir compter sur un tel événement, qui, en plus de rendre notre destination vivante et attrayante, contribue grandement à son dynamisme événementiel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 514 560-0244 ; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476