Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Sunsation

QUÉBEC, le 11 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 18 000 $ au festival Sunsation, qui a lieu à Trois-Rivières.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Notre gouvernement est fier de soutenir des festivals en pleine croissance comme Sunsation. Ce rendez-vous rassemble les amateurs de musique électronique le temps d'une soirée pour leur faire vivre une expérience unique et flamboyante. C'est une excellente façon de célébrer l'arrivée de l'été. J'invite les participants à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir les environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les éditions précédentes de Sunsation nous ont prouvé qu'il y a un réel engouement auprès de la population pour ce genre d'événement. Après deux ans d'absence, je suis heureux que les gens puissent retrouver un des seuls festivals à faire vibrer tout le parc Laviolette. Je tiens à souligner le travail des organisateurs, qui en sont à leur 4e édition et qui parviennent à attirer des artistes internationaux en Mauricie. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

