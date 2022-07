Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival musique et arts Osheaga

QUÉBEC , le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment l'attribution de 1 125 000 $ au Festival musique et arts Osheaga, qui se déroulera jusqu'au 31 juillet.

Le ministère du Tourisme verse 1 000 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde 125 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir Osheaga, un événement estival qui attire chaque année des milliers d'amateurs de musique en provenance du Québec et de l'étranger. Il contribue donc grandement au dynamisme économique et à l'offre touristique de la métropole ainsi qu'à la notoriété du Québec en tant que destination de choix. Bravo aux organisateurs, car ils travaillent fort pour faire vivre une expérience énergisante et mémorable aux festivaliers! J'invite d'ailleurs ces derniers à prolonger leur séjour dans la région de Montréal pour profiter des nombreuses activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Diversité et culture sont au cœur de la 15e édition d'Osheaga. Encore cette année, ce rassemblement enlevant met à l'avant-scène des artistes de renommée mondiale et d'autres émergents. Il attire ainsi des milliers de festivaliers et occupe une place de choix dans le calendrier événementiel de la métropole. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous, qui positionne Montréal comme une ville musicale et festive de calibre international. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833 ; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274, Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746