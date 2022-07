Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international Mizik Kreyol de Montréal

QUÉBEC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 30 000 $ au Festival international Mizik Kreyol de Montréal, qui aura lieu jusqu'au 24 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival international Mizik Kreyol de Montréal. Ce rendez-vous annuel contribue à la visibilité des artistes haïtiens et antillais ainsi qu'à la diversification de l'offre touristique régionale. Il représente l'occasion parfaite pour faire des découvertes culturelles et gastronomiques tout en se laissant emporter par la musique créole! Je tiens à souligner l'engagement de l'équipe organisatrice, qui fait briller le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la métropole afin d'explorer ses divers attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La culture créole fait partie du dynamisme de notre métropole. Le Festival international Mizik Kreyol de Montréal est un incontournable pour tous les gens qui souhaitent s'y plonger à travers la musique, la danse et les nombreuses activités proposées tout au long de ces trois jours de festivités. De quoi divertir petits et grands! J'invite d'ailleurs la population à y prendre part en grand nombre. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274