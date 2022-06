Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Formule Peel

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 45 000 $ à la Formule Peel, qui aura lieu jusqu'au 18 juin 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Après deux ans d'absence, les amateurs de voitures seront ravis de retrouver la Formule Peel. Je suis fière que notre gouvernement soutienne un événement qui rassemble tous les commerçants de la rue Peel pour souligner l'une des fins de semaine les plus populaires de l'été. Ce rendez-vous met de l'avant le centre-ville de Montréal et entraîne des retombées économiques considérables pour le secteur touristique, mais également pour plusieurs autres. J'invite tous les participants à venir se promener dans la région pour découvrir ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Formule Peel, un incontournable de la métropole, nous met automatiquement dans l'esprit du Grand Prix de Montréal. C'est une occasion pour les citoyens venus de partout de se réapproprier le centre-ville et de redécouvrir ses boutiques et ses restaurants, tout en vivant une expérience de prestige qui contribue à la renommée internationale de Montréal! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

