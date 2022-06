Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie L'international des feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 25 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 661 500 $ à L'international des feux Loto-Québec, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« L'international des feux Loto-Québec est un rendez-vous estival annuel pour de nombreux vacanciers au Québec. Cette expérience visuelle et sensorielle unique, présentée d'une main experte par les plus grands artificiers au monde, met les nouvelles technologies de feux et lumières à l'honneur. Les initiatives créatives de ce type permettent de développer l'offre touristique locale. Les visiteurs sont invités à poursuivre leurs découvertes dans la région métropolitaine et à profiter de son effervescence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Montréal et sa région sont reconnus pour leur dynamisme, particulièrement pendant la saison estivale. Les Montréalais et les visiteurs peuvent se réunir à plusieurs occasions, notamment pour assister aux performances pyrotechniques hautes en couleur de L'international des feux Loto-Québec. Votre gouvernement est fier d'appuyer cet événement créatif, qui permet à notre destination de se distinguer sur la scène internationale. Je vous souhaite à tous d'être impressionnés par les œuvres des artificiers! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Renseignements : Virginie Rompré, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493