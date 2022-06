Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Sherbrooke t'en bouche un coin

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 47 000 $ à l'événement Sherbrooke t'en bouche un coin, qui se déroulera jusqu'au 12 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 42 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 5 000 $ en vertu de son programme de commandites.

Citations :

« Les festivals et les événements contribuent à enrichir l'offre touristique du Québec, au grand bonheur des visiteurs en quête d'expériences nouvelles. Je suis fière que notre gouvernement s'associe au succès de Sherbrooke t'en bouche un coin, qui fait briller les produits des producteurs locaux et le talent des chefs de la région. J'invite les épicuriens à participer en grand nombre aux festivités. L'occasion est aux belles découvertes et aux surprises! Voilà une agréable façon de profiter du tourisme gourmand au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Sherbrooke t'en bouche un coin fait la part belle à des dizaines de producteurs locaux en valorisant leur savoir-faire et leurs savoureux produits. Je lance l'invitation aux visiteurs ainsi qu'aux gens de l'Estrie à venir déambuler parmi les chapiteaux et à prendre le temps d'échanger avec les chefs, les restaurateurs et les producteurs. Les Cantons-de-l'Est bénéficient d'une richesse du terroir exceptionnelle et de traditions à découvrir et à adopter. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

« Je me réjouis de l'appui gouvernemental envers Sherbrooke t'en bouche un coin, qui célèbre le tourisme gourmand en région. Son apport à l'industrie touristique de l'Estrie est considérable. Il permet aux producteurs et aux chefs de se démarquer en leur offrant une vitrine remarquable, tout en mettant en valeur le décor enchanteur du lac des Nations. Bonne dégustation à tous! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

