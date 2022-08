Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie ItalfestMTL

QUÉBEC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution de 104 500 $ à ItalfestMTL, qui se déroulera jusqu'au 20 août.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 70 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. De son côté, le ministère du Tourisme verse 34 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« ItalfestMTL est une occasion privilégiée de célébrer la culture et l'apport de la communauté italienne. Depuis près de trente ans, ce rendez-vous permet aux festivaliers de découvrir la musique, l'art et la gastronomie de l'Italie. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir un tel événement, qui contribue à la vitalité et au rayonnement de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis près de trois décennies, ItalfestMTL célèbre la richesse de la culture italienne dans la région et au Québec. Notre gouvernement est heureux d'appuyer les activités, les spectacles et les expositions de toutes sortes qui animeront les différents quartiers de Montréal durant les deux prochaines semaines. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les participants à prolonger leur séjour dans la métropole pour découvrir son charme et son énergie! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, LinkedIn

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière, et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales, et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274