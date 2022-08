Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie ÎleSoniq

QUÉBEC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment l'attribution de 735 000 $ au festival ÎleSoniq, qui se déroulera jusqu'au 7 août.

Le ministère du Tourisme verse 675 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 60 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Les festivals représentent des vitrines touristiques importantes pour le Québec. En réunissant plusieurs grands noms de l'industrie musicale, ÎleSoniq s'inscrit parmi ces rendez-vous qui font rayonner notre destination sur la scène internationale. Pendant la période estivale, il n'y a rien de plus excitant que de danser sous le soleil au rythme de la musique! J'invite les festivaliers à prolonger leur séjour dans la métropole pour découvrir ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« ÎleSoniq attire chaque année des milliers de touristes grâce à un programme électrisant, composé d'artistes de renommée internationale. Pendant trois jours, le festival présente au parc Jean-Drapeau des spectacles de musique électronique, un créneau dans lequel Montréal se démarque. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous, qui contribue au rayonnement de la métropole et lui permet de se classer parmi les grandes villes festives à travers le monde. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

