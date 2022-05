Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie Hit the floor Lévis

QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 315 500 $ à Hit the floor Lévis, qui se déroulera jusqu'au 23 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 190 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 125 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme Hit the floor Lévis y contribuent grandement. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rassemblement tant attendu par nos danseurs. En participant à cette compétition, ils ont l'occasion de vivre une expérience inspirante, de s'amuser et de partager leur amour de la danse. Je souhaite que les spectateurs soient nombreux à applaudir la performance de ces artistes de la relève et qu'ils parcourent la région de la Chaudière-Appalaches pour en apprécier les atouts! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Votre gouvernement salue l'engagement des organisateurs de ce rendez-vous incontournable de la danse. En plus de mettre en lumière les artistes d'ici et de leur donner la possibilité de rencontrer leurs pairs, cet événement générera de fortes retombées économiques qui rejailliront sur notre belle région de la Capitale-Nationale et sur ses environs. J'invite tous les adeptes de cet art à y assister et à en profiter pour découvrir la magnifique ville de Lévis et ses nombreux attraits. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 514 560-0244; Renseignements : Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476