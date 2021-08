Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Québec Mega Trail

QUÉBEC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 25 000 $ au Québec Mega Trail, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 15 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 15 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 10 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Je suis heureuse que le Québec Mega Trail soit de retour cette année et qu'il permette aux athlètes de se surpasser dans l'une des onze épreuves proposées. En cette période particulière, je salue les efforts des organisateurs; ils ont su tirer leur épingle du jeu afin de présenter cette compétition sportive hors du commun, et ce, dans la magnifique région de Charlevoix. C'est une belle façon de profiter de l'été, de nos attraits touristiques et de nos panoramas extraordinaires. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement d'envergure, qui contribue à la renommée du Québec comme destination sportive. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Reconnu comme l'une des plus belles courses au Canada, le Québec Mega Trail permet aux sportifs de tous âges de parcourir des sentiers offrant une vue exceptionnelle sur notre majestueux fleuve Saint-Laurent ainsi que sur les montagnes du Massif de Charlevoix et du Mont-Sainte-Anne. Bravo à tous ceux qui relèveront le défi! J'en profite pour vous inviter à découvrir les attraits uniques de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je salue l'initiative des organisateurs du Québec Mega Trail! Ils ont adapté leur événement au contexte actuel, au grand plaisir des coureurs et de leurs partisans. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous sportif, qui contribue au rayonnement et à l'attractivité touristique de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix. »

Émilie Foster, député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

