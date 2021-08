Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival MURAL

QUÉBEC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 332 500 $ au Festival MURAL, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 22 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 184 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine accorde la somme de 50 000 $ grâce au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Enfin, le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal accordent un montant de 129 000 $ à l'organisme MURAL pour la réalisation de trois projets de murales cet été, dans le cadre du volet 1 du Programme d'art mural, financé grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Ces trois murales seront mises en valeur lors de l'édition 2021 du Festival MURAL.

Citations :

« Le Festival MURAL présente les plus grands noms de la musique et des arts visuels, permettant ainsi aux festivaliers de vivre une expérience unique dans des espaces urbains vibrants et magnifiés par la beauté de l'art. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement, qui, en plus de bonifier l'offre touristique de Montréal, contribue à la renommée du Québec comme destination culturelle et événementielle de premier ordre. Voilà une occasion parfaite d'apprécier l'art contemporain dans un contexte urbain comme nul autre, et de dire bonjour aux attraits de la métropole et de ses environs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival MURAL convie les amateurs d'art urbain des quatre coins du monde à un événement créatif d'exception. Cette expression de l'art est profondément éclatée et audacieuse. Ce festival, soutenu par notre gouvernement, célèbre le mouvement international d'art urbain et donne l'occasion à des artistes de partout de venir faire éclore des œuvres originales au rythme de prestations musicales, d'expositions et de conférences. Je vous invite tous et toutes à venir vous immerger dans ce mouvement hors du commun dans notre magnifique métropole, dont nous sommes bien fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec appuie la 9e édition du Festival MURAL. Depuis sa création, l'événement a acquis une notoriété certaine qui favorise le rayonnement international de notre métropole. Chaque année, de nombreuses murales contribuent, par leur qualité et leur diversité, à animer l'espace public montréalais. Je tiens également à souligner les efforts des organisateurs; ils ont fait preuve d'adaptation pour présenter une formule revisitée cette année. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes fiers d'encourager le Festival MURAL, par le biais de notre Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels, et l'organisme MURAL, par l'intermédiaire de l'Entente de développement culturel. En enrichissant le patrimoine artistique public, en mettant de l'avant des artistes de différentes disciplines et en transformant durablement le paysage urbain montréalais, cet événement contribue à faire de Montréal une métropole culturelle reconnue à l'international et inspirant les Montréalaises et Montréalais au quotidien. Cette forme d'art est devenue une véritable signature que nous devons soutenir et célébrer. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

https://twitter.com/MAMhQC

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme