Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international DANSEncore

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que vient de se clore l'édition 2021 du Festival international DANSEncore, le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer cet événement qui a su encore une fois divertir son public de très belle façon.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé le versement d'une contribution financière de 60 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international DANSEncore, bien présent dans l'univers événementiel et culturel du Québec depuis plus de vingt-cinq ans. Il encourage les danseurs à se surpasser et à parfaire leur art tout en partageant leur passion commune avec le public. C'est donc tout à l'honneur des organisateurs d'avoir su adapter leur événement en concoctant un programme hybride riche et diversifié qui a certainement éveillé la curiosité du grand public pour la danse. Voilà une occasion divertissante, pour les amoureux de ce moyen d'expression, de découvrir de nouveaux talents! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette année, les organisateurs du Festival international DANSEncore ont dû faire preuve de créativité afin de présenter un événement fidèle à sa renommée. Je suis heureux de constater, entre autres, que les danseurs ont pu participer virtuellement à cette compétition très attendue et que des spectacles gratuits ont été proposés au grand public, sur le Web et sur place. Il s'agit d'une occasion originale de découvrir ou de redécouvrir la ville de Trois-Rivières, tout en respectant les mesures sanitaires en place. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

