Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Appui au Festival international de musique actuelle de Victoriaville

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que vient de se clore l'édition 2021 du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 342 000 $ à cet événement, très attendu des amateurs d'art expérimental, qui a su divertir une nouvelle fois le public de façon originale.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 255 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 87 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle, accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le programme riche et varié du festival en fait un événement incontournable pour les professionnels de l'industrie de la musique actuelle et tous les amateurs qui souhaitent s'imprégner de cet univers musical d'avant-garde. Ce rendez-vous d'envergure donne à Victoriaville l'occasion de briller. Il permet aussi à des artistes d'ici et d'ailleurs de révéler leur talent au grand jour, faisant ainsi rayonner la musique en général et celle du Québec en particulier. Il aide les artistes, les entreprises et les organismes culturels québécois, qui font notre fierté à l'international, à développer des marchés à l'étranger. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis un peu plus de trente-cinq ans, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville enrichit l'offre événementielle du Québec. Il fait partie des événements qui ont su s'adapter à la situation particulière que nous vivons. Je salue les organisateurs de ce rendez-vous musical et artistique : ils ont travaillé fort pour présenter un festival unique. Il s'agissait d'une occasion pour le public de découvrir des artistes d'ici et d'approfondir leur connaissance de l'art expérimental! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications , Tél. : 418 380-2310; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme