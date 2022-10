Festivals et événements touristiques : saison automne-hiver 2022 - Le gouvernement du Québec accorde une aide près de 220 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 29 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent une aide financière de 220 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui se déroule jusqu'au 3 novembre.

Le Festival est reconnu pour la qualité de sa programmation qui célèbre le cinéma sous toutes ses formes : longs, moyens et courts métrages, documentaires, films d'animation et bien plus. Pendant 6 jours, il offre aux festivaliers et festivalières plus de 95 productions cinématographiques de calibre international. Cet événement place Rouyn-Noranda parmi les lieux phares de la culture et du 7e art au Québec.

« Je me réjouis de l'appui que le gouvernement du Québec apporte au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Depuis 41 ans, cet événement est l'occasion de découvrir de grands films d'ici et d'ailleurs, et de révéler de nombreux cinéastes de la relève. Il contribue à faire de cette belle région un pôle culturel dynamique. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel des organisateurs et organisatrices qui proposent toujours une programmation audacieuse. J'invite la population de la région à visiter leur festival et tous les cinéphiles à découvrir ce qui les attend en Abitibi-Témiscamingue. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements touristiques animent le Québec en toutes saisons et génèrent des retombées économiques d'importance pour les régions qui les accueillent. Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue fait rêver des visiteurs et visiteuses de partout en partageant le savoir-faire de nos créateurs et créatrices du milieu cinématographique et de ceux de l'extérieur. Il fait rayonner le Québec et la région de l'Abitibi-Témiscamingue à l'étranger en tant que destination touristique de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement une aide de 115 000 $ dans le cadre du volet 4 du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme verse 105 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

