Festivals et événements : saison printemps-été 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 120 000 $ au Festival cinéma du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent qu'une aide financière de 119 000 $ est accordée au Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui se déroule jusqu'au 13 avril.

La 10e édition du Festival présente un programme diversifié de plus de 100 films provenant du monde entier et propose plusieurs activités de découvertes. Des tables rondes, des débats, des causeries, des conférences, des expositions, des projections-événements, des soirées de fêtes thématiques, du cinéma en famille et sous les étoiles, et bien davantage, vont permettre aux festivalières et festivaliers de découvrir le monde à travers le regard de créatrices et créateurs de tous les horizons.

Le film proposé en ouverture cette année est celui de Anh Minh Truong, réalisateur sherbrookois, qui signe sa première réalisation cinématographique avec Des hommes, la nuit, entièrement tournée en Estrie.

Citations

« Fort de la présence d'œuvres cinématographiques d'une quarantaine de pays, ce rendez-vous artistique saura ravir un public conquis, toujours avide de nouveautés. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique des Cantons-de-l'Est, en plus de faire rayonner la région sur la scène internationale. J'invite les festivalières et festivaliers à prendre part en grand nombre à cet événement unique et j'espère qu'elles et ils profiteront de leur passage pour découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke offre aux réalisatrices et réalisateurs d'ici une importante vitrine pour la diffusion de leurs œuvres et constitue un lieu d'échange précieux. Le film présenté en ouverture cette année en est une remarquable démonstration. Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à ce festival qui contribue à démocratiser le cinéma et à faire rayonner l'immense talent de nos créatrices et créateurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke est à l'image de la ville hôte et de l'Estrie, c'est-à-dire ouvert sur le monde. Ce rendez-vous est devenu un incontournable dans le paysage culturel et renforce la vitalité du cinéma en région. J'invite les cinéphiles de tout le Québec à profiter de ce festival et de ses nombreuses activités pour venir nous visiter. Je suis très fier que mon gouvernement soutienne ce festival important. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le Festival projette pour une 10e année le regard des créatrices et créateurs d'ici et d'ailleurs. Son offre cinématographique est empreinte d'empathie. Son programme comprend des activités pour tout le monde. Il fait de Sherbrooke une ville de ciné plus que jamais! Je félicite l'équipe organisatrice et les bénévoles qui en assurent le succès. Je souhaite que les petits et grands cinéphiles se laissent toucher par les œuvres proposées. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 61 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 dans l'industrie touristique.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 57 500 $ provenant du volet 4 : aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Liens connexes

http://www.quebec.ca

Société de développement des entreprises culturelles

Médias sociaux

Ministère du Tourisme

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

Société de développement des entreprises culturelles

https://www.facebook.com/la.sodec

https://twitter.com/la_sodec

https://www.youtube.com/channel/UCSZnysuPzaI2uzFC80Gcyag

https://www.linkedin.com/company/sodec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388